新黨游智彬赴移民署抗議 陳玉珍：誘敵深入凸顯荒謬
移民署要求陸配3個月內補繳「喪失原籍證明」，否則將撤銷在台戶籍登記，新黨副秘書長游智彬也被要求補件，今上午前往移民署抗議。國民黨立委陳玉珍說，她覺得游智彬在誘敵深入。
游智彬今和新黨青年部副主任譚傳紹、律師王瀚興等在移民署前舉行記者會。游說，他被移民署講說有中國籍，他現在來投案，他確實有中華民國的戶籍。他反問移民署「你的中國籍是簡稱中華民國的戶籍嗎？我手上有證據，我就是沒有中國大陸的戶籍。」
陳玉珍說，有相關報導誣指游智彬有中國身分證，所以游的意思是他沒有中國大陸的身份證。
陳玉珍也澄清，游智彬已經不是她的助理，但他有告訴她這事情。 游是故意去自首，請相關單位在7天內查出他有沒有中國大陸身份證，「我覺得他在誘敵深入啦，證明報導的荒謬跟不求證」。
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