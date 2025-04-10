陸配迫補除戶證明 陳玉珍：民進黨準備要大家交黨證？

近期陸配遭移民署要求補件喪失原籍證明，引發朝野批評及陸配家庭抗議。國民黨立院黨團今日舉行記者會聲援陸配，國民黨團副書記長陳玉珍說，民進黨不停考核人民忠誠，民進黨是否準備不提供民進黨證，就剝奪中華民國身分證？

針對陸配風暴，國民黨團副書記長許宇甄表示，移民署稱有三種方式，一為請海基會提供驗證的副本；二為自己回大陸申請；三為請大陸親友代為申請。但這三種方式不可行。移民署追溯到2004年前的陸配，受影響者會有1萬多人，總共1萬多件都要個案協助，是否因為陸委會、海基會沒業務，沒事找事做，刁難這1萬多人，光是聽到用個案處理便知行不通。

許宇甄也質疑行政處分的法律時效，依據行政程序法第131條第一項規定，公法上請求權有五年消滅的時效限制，這樣的做法恐有違時效。台灣是個法治國家，若行政機關要做出撤銷居住權這麼強大的行政處分，應有明確法律規定。如今大舉清查要求補件，否則就要撤銷戶籍，這不是依法行政，而是程序霸凌。

許宇甄強調，新二代不是政治鬥爭的犧牲品，很多新二代根本沒有在大陸申請過戶籍，現要他們提出除籍證明，請問要如何做到？建議全面暫緩清查工作，檢討相關的措施，若因特殊因素沒有辦法提供撤銷大陸戶籍證明證，應擬定通案處理的原則，不該用一紙公函要求他們限期辦理。

陳玉珍說，民進黨不停考核人民忠誠，從要求軍公教切結，到驅逐陸配，現在針對陸配族群乃至在大陸出生的台灣之子，要求提供不具大陸戶籍的證明，三個月內不提供就要剝奪身分權利。即便在深綠的Threads上，都有貼文在抗議，民進黨是不是準備，沒有提供民進黨證，就準備剝奪中華民國身分證？

國民黨團副書記長翁曉玲說，陸委會副主委梁文傑昨天備詢時稱會用最柔軟的心處理陸配補交喪失原籍證明，陸委會現在作為是用柔軟的態度處理嗎？根本是用壞心對付陸配，對付不迎合賴清德政府作為的人民。

翁曉玲表示，移民署官員清楚知道20年來從未要求過台灣之子或之前嫁到台灣的陸配要補喪失原籍證明，基於當時法規沒有要求提供證件。她有接受到陳情，早期也有交除戶證明，只是當時交的是中華救助總會，現在要求陸配補件，違反政府機關誠信原則，侵害人民利益，賴清德政府的作為就是透過行政補件，確認陸配對台灣的忠誠度如何。

翁曉玲說，飛一趟大陸加上機票以及旅宿，保守估計至少2、3萬，如果以每人4萬元來計算的話，1萬2千個家庭就要耗資5億元，民眾有這樣子的餘力可特別飛大陸取得相關的證明嗎？賴清德政府完全沒有考慮到民生。