陸配繳除籍證明 律師搬「這兩點」質疑：戶籍檔案要永久保存

移民署近日大量發函通知在台定居及設有戶籍的陸配，3個月內補繳「喪失原籍證明的公證書」，否則將撤銷在台戶籍登記，引發爭議。新黨副秘書長游智彬同樣被要求補件，他找律師今天在移民署前開記者會，律師搬出法律稱，中央法規標準法規定，法規公布3天之後發生效力，怎麼可以溯及適用？更強調，國發會有檔案管理局，戶籍取得的檔案是要永久保存。

游智彬今天和新黨青年部副主任譚傳紹、律師王瀚興等人在移民署前開記者會，律師王瀚興說，大家都認為民國93年的修法到現在可以溯及適用，但憲法、中央法規標準法規定，最多是法規公布之後3天發生效力，怎麼可以溯及適用到以前的狀況？又行政程序法124條規定，廢止原因發生時，應在2年內撤銷，若當時沒有繳資料，那時間一定超過2年了。

有不少網友反映，身為陸配的母親資料已經找不到，王瀚興說，其實有國發會有檔案管理局，根據檔案法規定，有關戶籍的取得，甚至是外國人取得國籍，檔案都要永久保存，若資料不見，人民是依法有據可以去主管機關調閱；同法24條也規定，若檔案遺失或明知不應銷毀，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金。

譚傳紹表示，驅逐出境是很嚴重的事情，內政部卻把它當成武器，讓人無法接受，批評「人權在我們國家一文不值，今天政府對付陸配，明天會對付誰不知道」，並認為陸配根本不會影響國家安全，「把帽子扣在陸配身上完全不負責任，也凸顯民進黨執政完全沒有任何把握，是小孩子開大船」。

現場還有一名陸配表示，移民署的手段非常粗糙，當時沒有要求放棄大陸註銷證明，「這是歷史的遺留問題，移民署應該要跟大陸相關單位協調溝通，要怎麼樣快速取得註銷戶籍，並發新聞稿告知，而不是突然發一張公文，搞得38萬陸配生活恐慌、動亂不安」，「大家都很害怕擔心被趕回大陸，變成兩邊都沒有身分」。