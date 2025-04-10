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移民署補件爭議延燒 游智彬嗆：我就是沒有中國大陸戶籍

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
新黨副秘書長游智彬（黃衣）今天和新黨青年部副主任譚傳紹、律師王瀚興等人在移民署前開記者會。記者翁至成／攝影
新黨副秘書長游智彬（黃衣）今天和新黨青年部副主任譚傳紹、律師王瀚興等人在移民署前開記者會。記者翁至成／攝影

移民署近日大量發函通知在台定居及設有戶籍的陸配，3個月內補繳「喪失原籍證明的公證書」，否則將撤銷在台戶籍登記，引發爭議。新黨副秘書長游智彬同樣被要求補件，他今天說自己手上有證據沒有中國大陸的戶籍，批評民進黨為了搞台獨，在內部製造敵人，怒嗆移民署已變成政治打手。

游智彬今天和新黨青年部副主任譚傳紹、律師王瀚興等人在移民署前開記者會，游智彬說，他被移民署講說有中國籍，「我現在來投案，我確實有中華民國的戶籍」，反問移民署「你的中國籍是簡稱中華民國的戶籍嗎？我手上有證據，我就是沒有中國大陸的戶籍」。

游智彬說，他1995年就已經註銷福建漳州的戶口才取得台灣的戶籍，在台灣當過兵、是空軍，也繳過稅，所有國民應盡的義務都做了，卻被民進黨剝奪、被霸凌。

他說，一個人從對岸來台灣就要放棄戶籍，才符合中華民國的規定，就跟從台中搬來台北要把台中的戶籍註銷一樣，而民進黨為了搞台獨，開始在內部製造敵人，怒嗆移民署變成政治打手，更反問，移民署憑什麼把自己的個資洩漏給特定媒體做獨家？

他稱，自己手上有註銷中國大陸戶籍的證明，為什麼移民署卻搞丟？現在跟移民署宣戰，要求移民署24小時內公告是否具有大陸的戶籍，明天更要去地檢署控告賴清德、內政部長、移民署長涉嫌洩密，圖利特定媒體。

陸配

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