史雪燕：不能任綠一黨獨大 隨意剝奪38萬陸配參政權

內政部以違反國籍法解除前南投縣議員史雪燕議員公職，史雪燕向行政院提出訴願遭駁回，史雪燕明天將提起行政訴訟。史雪燕強調，她站出來是為保障38萬陸配在台灣參政權合法、合規，不能任由民進黨一黨獨大，任意剝奪人民參政權。

史雪燕2021年透過遞補成為南投縣首位陸籍配偶縣議員，任期至2022年12月24日結束，任職僅約1年4個月。內政部去年12月以史雪燕未依國籍法規定，就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職日1年內完成放棄並提佐證資料，而解除史雪燕議員公職，史雪燕向行政院提起訴願被駁回。

訴願決定書指出，原陸籍人士取得台灣國民身分後登記參選公職，須符合「兩岸人民關係條例」在台設籍滿10年的資格規定，當選後就職前與一般國人相同，須符合「國籍法」禁止具有雙重國籍者擔任中華民國公職；有關國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，兩岸人民關係條例既無規範，自應適用國籍法規定。

史雪燕說，內政部和行政院的作法，明顯違法違憲。依據兩岸人民關係條例，她來台設籍滿10年，就有資格參選公職，並無違法。依據中華民國憲法，大陸和台灣都是「地區」，並非兩個國家，政府怎可套用「國籍法」，將她當成外國人。

她說，依照兩岸人民關係條例，她參政完全合法，政府如果認為陸配參政有問題，應該修改兩岸人民關係條例，而非「球員兼裁判」違法、違憲剝奪人民權益，她提出行政訴訟，相信司法會尊重並捍衛憲法，保障人民權益。

史雪燕說，現在兩岸關係緊張，網軍對陸配汙名化，38萬名陸配在基層好好生活、扮演家庭重要角色，不能因兩岸關係緊張，就修理陸配。