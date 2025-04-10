陸配被要求補件惹議 移民署：奉公守法的人不需過度擔心

移民署近日大量發函通知在台定居及設有戶籍的陸配，三個月內補繳「喪失原籍證明的公證書」，否則將撤銷在台戶籍登記，引發爭議，移民署今天發新聞稿表示，在台長住、奉公守法的人不需過度擔心，若個案有實際上無法克服的困難，已在官網建置專區提供Q＆A，並增設專屬服務信箱和電話。

移民署指出，為避免民眾同時具有兩岸戶籍情事，形成雙重身分而造成權利義務重疊或衝突，依法陸續通知具陸籍身分且未曾繳附喪失原籍證明者，於合理期限內繳附相關證明文件。

移民署再次強調，對於已經在台灣長住久安、安居樂業、奉公守法且認同中華民國之曾為陸籍身分者，若有文件申請之實質上困難，政府絕對依法保障權益，不需過度擔心。

移民署稱，已陸續接獲受通知對象完成繳附的相關文件，惟針對部分個案，因為有實際上無法克服的困難，致無法取得喪失原籍證明文件者而向該署反映，有聽到民眾的聲音，並立即尋求便利的方式，以免民眾南北奔波詢問。

移民署已在署的全球資訊網（https://www.immigration.gov.tw）建置專區，提供當事人關切的Q＆A、法令依據，更增設專屬服務信箱（NIA2025@immigration.gov.tw）及專線電話（02-23889393轉分機5042至5048及5660）等服務。

移民署呼籲，相關民眾可利用以上信箱或電話專線，或者就近至所轄地的移民署各直轄市、縣（市）服務站反映困難處，會針對民眾個案，會同陸委會及海基會等相關機關或單位，積極尋求妥適之解決方式，請有需求的民眾善加利用上述各項便利服務。