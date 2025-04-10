快訊

突下豪雨…桃園八德工人下水道施工疑遭沖走失蹤 消防急搜救

大阪萬博試營運浮現「6大問題」 日網友曝真實體驗：有預約也要排1小時

關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

聽新聞
0:00 / 0:00

陸配議員被解職成台版「亞細亞孤兒」 明遞狀向劉世芳、邱垂正求償

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
陸配史雪燕。圖／聯合報系資料照片
陸配史雪燕。圖／聯合報系資料照片

南投縣議員史雪燕就職議員前未被告知應放棄中國大陸國籍，遭溯及解除議員資格，明天她與委任律師李震華向台北高等行政法院提行政訴訟救濟，要求內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正負連帶損害賠償責任。

李震華表示，行政訴訟之訴可附帶民事求償，因此，史雪燕將向台北高等行政法院、台北地院民事法庭分別提起2個訴訟，同行的有史雪燕以及陸配姊妹，她們要抗議政府將38萬名陸配變成次等公民

李震華表示，史雪燕就職議員前未被告知應放棄中國國籍，卸職2年後突然被要求，但因無合法途徑可取得「放棄中國國籍證明」而遭溯及解除議員資格，因此要對內政部部長、陸委會主委提起損害賠償訴訟。

李震華表示，本案政府錯誤援引國籍法第20條要求陸配放棄「外國國籍」，不過，根據憲法及兩岸人民關係條例，大陸地區人民屬我國人民，並非外國人，對史雪燕的行政處分為違法處分。

李震華表示，中共國籍法明定須由公安部核准「外國」國籍之放棄，而中國政府不承認台灣為國家，更不可能承認台灣人為外國人，因此，陸配根本無從依法放棄中國國籍而陷入「兩岸皆不承認」的僵局，她們宛如台灣版的「亞細亞孤兒」。

李震華說，在此制度設計缺陷下，38萬名陸配將被排除在憲法保障的參政權外，形同淪為次等公民，而「史雪燕案」不僅關乎史的個人權益，更牽動國家憲政主權原則與人權保障。

內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
陸委會主委邱垂正。圖／聯合報系資料照片
陸委會主委邱垂正。圖／聯合報系資料照片

陸配

延伸閱讀

3名陸配遭遣返 邱垂正：希望她們安居樂業

亞亞等三陸配先後離境 邱垂正：反省後希望安居樂業

陸配小微恐強制出境 邱垂正：發表不當言論 尊重依法行政

【重磅快評】連提解凍報告都懶 劉世芳愧對75萬租屋族

相關新聞

陸配議員被解職成台版「亞細亞孤兒」 明遞狀向劉世芳、邱垂正求償

南投縣議員史雪燕就職議員前未被告知應放棄中國大陸國籍，遭溯及解除議員資格，明天她與委任律師李震華向台北高等行政法院提行政...

史雪燕：不能任綠一黨獨大 隨意剝奪38萬陸配參政權

內政部以違反國籍法解除前南投縣議員史雪燕議員公職，史雪燕向行政院提出訴願遭駁回，史雪燕明天將提起行政訴訟。史雪燕強調，她...

陸配被要求補件惹議 移民署：奉公守法的人不需過度擔心

移民署近日大量發函通知在台定居及設有戶籍的陸配，三個月內補繳「喪失原籍證明的公證書」，否則將撤銷在台戶籍登記，引發爭議，...

陸配寒心 奉公守法被刁難

台陸配居住多年，忽然面臨兩岸居留、戶籍問題，可能導致「兩邊不靠」，部分人在台灣生活時間已超過大陸，有人感嘆「一股不友善氛...

陸配補件 綠民代也批粗暴

立法院司法及法制委員會昨天排定專題報告，聚焦陸配遭移民署要求限期三個月內補件「喪失原籍證明」，否則恐影響中華民國身分。國...

冷眼集／歧視擾民 將陸配標籤化

內政部移民署大規模發函，要求眾多已取得中華民國身分的大陸配偶，在三個月內補交「喪失原籍證明」，否則可能失去中華民國身分。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。