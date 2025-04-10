陸配議員被解職成台版「亞細亞孤兒」 明遞狀向劉世芳、邱垂正求償

南投縣議員史雪燕就職議員前未被告知應放棄中國大陸國籍，遭溯及解除議員資格，明天她與委任律師李震華向台北高等行政法院提行政訴訟救濟，要求內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正負連帶損害賠償責任。

李震華表示，行政訴訟之訴可附帶民事求償，因此，史雪燕將向台北高等行政法院、台北地院民事法庭分別提起2個訴訟，同行的有史雪燕以及陸配姊妹，她們要抗議政府將38萬名陸配變成次等公民

李震華表示，史雪燕就職議員前未被告知應放棄中國國籍，卸職2年後突然被要求，但因無合法途徑可取得「放棄中國國籍證明」而遭溯及解除議員資格，因此要對內政部部長、陸委會主委提起損害賠償訴訟。

李震華表示，本案政府錯誤援引國籍法第20條要求陸配放棄「外國國籍」，不過，根據憲法及兩岸人民關係條例，大陸地區人民屬我國人民，並非外國人，對史雪燕的行政處分為違法處分。

李震華表示，中共國籍法明定須由公安部核准「外國」國籍之放棄，而中國政府不承認台灣為國家，更不可能承認台灣人為外國人，因此，陸配根本無從依法放棄中國國籍而陷入「兩岸皆不承認」的僵局，她們宛如台灣版的「亞細亞孤兒」。