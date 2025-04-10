冷眼集／歧視擾民 將陸配標籤化

內政部移民署大規模發函，要求眾多已取得中華民國身分的大陸配偶，在三個月內補交「喪失原籍證明」，否則可能失去中華民國身分。此舉引發廣泛批評與抗議，不僅違反「法不溯及既往」的基本法律原則，更展現出對大陸配偶的制度性歧視，且嚴重擾民，難怪連綠營民代都痛批「粗暴」。

對於移民署的大動作，民眾黨立委張啓楷昨天直指三大問題：首先，要求提交放棄原戶籍公證書的規定，自二○○四年三月起施行，之前並無此要求，如今卻要求廿多年前來台者補件，已是「溯及既往」。其次，政府長期不作為，卻突然要求陸配三個月內補齊，無異把怠職責任轉嫁人民。第三，兩岸情勢特殊，恐讓陸配面臨到大陸「出得去、回不來」，或在三個月後被台灣政府驅離的雙重困境。

這項突來的政策，還將重創兩岸婚姻家庭的信任與安定。更令人憂心的是，移民署冷血的機械性處理；無差別地刻意刁難，就是歧視、擾民。

大陸配偶群體長年辛勤在台奉獻，被當作潛在的「不合格公民」處理，說穿了，就是將「陸配」標籤化、問題化、政治化。倘若是其他國籍移民，政府也會採取同樣強硬態度？有無針對特定族群的行政歧視？

檢視社會成熟與否，端視如何對待弱勢與少數。如何對待陸配，正是檢驗台灣民主與法治本質的試金石。