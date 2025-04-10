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陸配寒心 奉公守法被刁難

聯合報／ 記者張策蔡家蓁王慧瑛／連線報導
金門與大陸僅一海之隔，雙方往來頻繁，通婚的比例相對也很高。記者蔡家蓁／攝影
金門與大陸僅一海之隔，雙方往來頻繁，通婚的比例相對也很高。記者蔡家蓁／攝影

陸配居住多年，忽然面臨兩岸居留、戶籍問題，可能導致「兩邊不靠」，部分人在台灣生活時間已超過大陸，有人感嘆「一股不友善氛圍正在蔓延」，質疑政府是否有意製造台灣人與陸配間的對立，「合法來台卻被這樣對待，真的讓人寒心」，期待台灣對陸配多些包容與理解。

一名在金門生活超過十五年的蔡姓陸配說，這波政策讓她感到被懷疑忠誠，「現在台灣政府好像在搞忠誠測試，一竿子打翻一船人。」但她質疑，「放棄戶籍就代表忠誠，不放棄就會賣台嗎？不該用身分文件去論斷人心。」

北部五十五歲陸配趙小姐說，她廿六歲來台，在台生活的時間比在大陸還久，如今突然被要求補交文件，讓她感到錯愕與無奈。在大陸許多親友因年久失聯，甚至父母已離世，政府要的資料根本無從辦理，「這不是要怎麼協助我們的問題，是根本就不該要我們交這個。」

「這樣的政策擾民，」趙小姐回憶來台時，曾向大陸公安辦相關文件，如今突被要求補件，她納悶：「為什麼我們奉公守法、生活數十年的陸配要被這樣刁難？」她在台生活多年，早已把台灣當家，「如果被撤銷居留，也回不了早已陌生的大陸，真的變成兩面不是人。」

新北第一例因醫療權受安置個案吳嘉源是台大生物機電工程系一年級學生，他母親莊婷廿年前從大陸嫁來台灣，印象中最後回大陸老家是讀小一時，大陸最親的家人只剩一名舅舅，他說，「台灣早就是母親的家」，期待台灣對陸配能多些包容與理解。

戶籍 陸配

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