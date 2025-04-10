快訊

MLB／首安、首盜都差一點 鄭宗哲初登板皮帶藏國旗亮點

川普暫停提高75國關稅90天 對大陸升至125%

聽新聞
0:00 / 0:00

移民署長提前退休 藍：代罪羔羊

聯合報／ 記者翁至成陳金松屈彥辰林銘翰李成蔭王千豪張曼蘋／台北報導
移民署執行陸配戶籍清查惹議，移民署長鐘景琨突申請屆齡提前退休，引人聯想。本報資料照片
移民署執行陸配戶籍清查惹議，移民署長鐘景琨突申請屆齡提前退休，引人聯想。本報資料照片

內政部移民署執行陸籍人士戶籍清查風波引發爭議，移民署長鐘景琨突申請屆齡提前退休，四月十六日生效；鐘昨表示單純個人考量，想回歸家庭、含飴弄孫，與陸配風波無關。鐘三年前曾累倒住院，仍戮力從公，如今僅剩三個月任期反而提前退休，引發聯想。

在野黨立委則質疑，在陸配被要求補件喪失原籍證明引發譁然之時，鐘景琨提前退休是非常詭異的事情，恐怕是這場風波的「代罪羔羊」。

國民黨立委吳宗憲說，相關政策出爐後被人批評，陸配子女也出來抗議，這就是「棄車保帥」。國民黨立委王鴻薇說，她昨天質詢陸委會副主委梁文傑，梁也坦言是執行問題，某種程度是甩鍋給移民署；外部的炸裂轉成內部的壓力，就要找個代罪羔羊，「找個馬上就要退休的，以示負責」。

國民黨立委許宇甄表示，鐘景琨兩周前才到她的辦公室談移民署業務和預算解凍，卻傳出無預警提前退休，民進黨政府自己做出錯誤政策，馬上找代罪羔羊，明明這是陸委會要求清查，要下台也是陸委會主委，怎麼會變成移民署長幫忙扛責？

國民黨立委牛煦庭說，政府現在內部找敵人，整個移民署內左支右絀、士氣低迷，成為錯誤政策下的「揹鍋俠」。

民眾黨立委林國成更批評，賴政府無心處理關稅大戰，滿腦子只想著處理陸配，無情拆散數十萬新移民家庭。

藍指陸配不是政治鬥爭工具

國民黨表示，陸配不是政治鬥爭的工具，「她們是母親，是妻子，是這塊土地上的人」；近日許多大量來台近卅年的陸配收到移民署的通知，成千上萬的家庭瞬間陷入恐慌，許多網友心碎表示，他們的媽媽早已在台灣生活超過一半人生，原籍已查無地址、親人早已離世，有人甚至連大陸的聯絡人都找不到，如何在短短三個月內補齊這些「歷史文件」？

國民黨說，更離譜的是，陸委會和移民署互踢皮球，這些陸配當年依法歸化、依法報稅，多數陸配在台灣生活多年早已融入台灣社會，如今卻利用行政制度追殺，形塑陸配不愛台灣形象，是刻意製造社會分裂與族群對立，且違反信賴保護原則。

官員認除籍爭議讓署長萌退

有移民署官員認為，陸配爭議從年初紛擾至今，月初才剛結束陸配「亞亞」等三人出境案，如今又要擴大清查在台陸配大陸戶籍，執行爭議太大，恐怕是署長「不如歸去」的原因。

鐘景琨為警察大學行政學系四十七期，今年三月屆齡六十五歲，依規定今年七月十五日前必須退休。有官警說，鐘和警大校長楊源明、警政署副署長陳永利、詹永茂是同學，均七月十五日屆退，相關人事牽動全國警政、海巡、移民等警職人員異動，鐘僅剩三個月「掛冠求去」十分罕見，並不尋常。

鐘景琨早年從事警職，移民署成立後轉往服務，大半生在移民署，對移民業務十分專業；二○二一年從副署長升任署長，二○二二年新冠肺炎疫情期間疑因操勞過度，消化道出血送醫住院多日。他也是警政、海巡、移民三大署中，唯一賴清德總統上任未撤換，昨天傳出提前退休，移民署內人士多感意外。

林國成 梁文傑 王鴻薇 移民署 許宇甄 詹永茂 賴清德 陸委會 陸配

延伸閱讀

移民署要求陸配補件「喪失原籍證明」 民眾黨團批政治鬥爭

才與移民署開會署長卻請辭 牛煦庭嘆：錯誤政策下的「揹鍋俠」

陸配社群熱議補繳喪失原籍證明 彰陸配：當初未繳早被送回

移民署長提前退休 王鴻薇：淪陸配風暴的代罪羔羊

相關新聞

移民署長提前退休 藍：代罪羔羊

內政部移民署執行陸籍人士戶籍清查風波引發爭議，移民署長鐘景琨突申請屆齡提前退休，四月十六日生效；鐘昨表示單純個人考量，想...

陸配寒心 奉公守法被刁難

台陸配居住多年，忽然面臨兩岸居留、戶籍問題，可能導致「兩邊不靠」，部分人在台灣生活時間已超過大陸，有人感嘆「一股不友善氛...

陸配補件 綠民代也批粗暴

立法院司法及法制委員會昨天排定專題報告，聚焦陸配遭移民署要求限期三個月內補件「喪失原籍證明」，否則恐影響中華民國身分。國...

冷眼集／歧視擾民 將陸配標籤化

內政部移民署大規模發函，要求眾多已取得中華民國身分的大陸配偶，在三個月內補交「喪失原籍證明」，否則可能失去中華民國身分。...

「從未在中國設籍卻被要求除籍證明」 綠營民代批移民署粗暴

在台陸配近期收到移民署通知，要求3個月內補繳喪失原籍公證書等文件，否則將撤銷在台定居證及戶籍登記，民進黨台南市議員李宗翰...

新黨副秘書長游智彬須繳喪失原籍證明？ 移民署：個案不便說明

媒體報導新黨副秘書長游智彬有中國和台灣身分，移民署已通知須繳「喪失原籍證明」；移民署今天晚間回應，相關個案均依法行政，涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。