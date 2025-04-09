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才與移民署開會署長卻請辭 牛煦庭嘆：錯誤政策下的「揹鍋俠」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照

移民署長鐘景琨申請提前退休，由於適逢大陸戶籍清查風波，退休消息也震驚各界。國民黨立委牛煦庭表示，昨天才跟移民署開會，因為眾多民眾已經炸鍋，如此做法不僅造成紛擾，也沒有實際效益；政府現在內部找敵人，整個移民署內左支右絀、士氣低迷，成為錯誤政策下的「揹鍋俠」，即便署長換人，未來恐仍悲觀。

移民署近日深陷在台陸配的大陸戶籍清查風波，今天突然傳出鐘景琨申請提前退休消息；鐘景琨證實，提前退休並非陸配風波紛擾影響，單純是個人考量，生涯規畫想回歸家庭、含飴弄孫，也感謝一路以來長官、同事的支持。

牛煦庭透露，近期接到不少民眾陳情及詢問，昨天也剛好與移民署開會，沒想到今聽聞鐘景琨退休，真的是滿意外的消息；鐘在署長任內表現四平八穩，是很溫和的一個人。

牛煦庭認為，大陸戶籍清查政策對社會有很大衝擊與影響，政府應該審慎處理，其實該政策目前已經造成整個政策很大紛擾，卻不知道能帶來的實際效益為何？有沒有需要影響這麼多人的生活？該政策配套不合理，近期無論移民署或各立委辦公室電話都被打爆，政府應檢討。

牛煦庭指出，政府此舉在社會內部找敵人，整個移民署內左支右絀、士氣低迷，機關成為政府錯誤政策下的揹鍋俠，連作風溫和的署長都退休；未來該如何轉圜？政府應三思。他也說，對於未來感到悲觀，即便署長換人，恐怕也難解決目前困境。

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