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移民署長因陸配棄籍風波提前退休？ 吳宗憲：此即棄車保帥
近期陸配被要求繳交喪失原籍文件證明，傳出移民署長鐘景琨申請提前退休，鐘澄清是個人考量。國民黨立委吳宗憲解讀，這就是「棄車保帥」。
針對提前退休，鐘景琨表示，提前退休並非陸配風波紛擾影響，單純是個人考量，生涯規劃想回歸家庭、含飴弄孫，也感謝一路以來長官、同事的支持。
針對鐘景琨提前退休，吳宗憲說，這就是「棄車保帥」，相關政策出爐後被人批評，陸配子女也出來抗議，但這到底是行政怠惰幾十年不處理？還是刻意刁難？他認為有刻意刁難。
吳宗憲強調，他相信，當時移民署推繳交喪失原籍文件政策，有跟很多人討論過。今日陸委會、移民署到立法院備詢，民進黨立委王義川還一直稱讚說「做得好」，但如是為了此政策而提前退休，也許綠營內部評估不是那麼有利。
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