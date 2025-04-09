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要求檢討突執行陸配繳除籍證明 白委曝移民署不接電話

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委林憶君表示，民眾黨已要求重新檢討陸配居留問題，但移民署卻漫不經心，電話多次都無人接聽。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委林憶君表示，民眾黨已要求重新檢討陸配居留問題，但移民署卻漫不經心，電話多次都無人接聽。圖／聯合報系資料照片

移民署執行陸配離境案，近日有陸配表示陸續接獲通知，須繳付喪失原籍證明，否則將面臨撤銷居留權及除戶處分。民眾黨立委林憶君表示，民眾黨已要求重新檢討，但移民署卻漫不經心，電話多次都無人接聽，這讓人質疑政府是否真的在關心這些家庭的困境，還是只在製造更多問題？

林憶君表示，對許多在20多年前就來台的陸籍配偶來說，措手不及，當時並沒有這項規定，原籍資料早已無法再取得，現在突然要求他們補交，對年紀大、行動不便，甚至因為信仰法輪功無法回中國的陸配而言，簡直雪上加霜。

林憶君質疑，為什麼政府現在要突然要求這些家庭提供已無法取得的證明？根據兩岸人民關係條例規定，大陸人士來台定居，需要提供放棄原戶籍的公證書，這項規定其實從民國93年才開始實施，而現在卻要規定溯及既往。

林憶君指出，多年來移民署和入出境管理局並未積極執行這項規定，現在卻要求在短短三個月內補齊所有文件，這種突如其來的要求，讓許多家庭無所適從。加上兩岸特殊的政治情勢，許多陸配根本無法回中國辦理，甚至有些人因為信仰或政治立場的原因，根本不敢回中國，面臨雙重困境。

林憶君也舉例民進黨立委莊瑞雄曾說，這牽涉到太多人的權益，法律不該溯及既往。她說，民眾黨也已要求移民署重新檢討這項通知，但移民署的回應卻漫不經心，電話打了多次都無人接聽，「讓人質疑政府是否真的在關心這些家庭的困境，還是只在製造更多問題？」

林憶君強調，希望政府能夠真正依法行政，尊重每一個人的基本權利，不要讓冷血的政策傷害無辜的人民。希望這些陸配家庭能夠獲得理解與支持，不被這樣不合理的要求逼迫到無路可走的地步。

陸配

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