陸配除籍證明20、30年不執行 梁文傑：給時間回去拿

近期許多陸配及其子女接獲移民署通知書，被要求在3個月內繳交喪失原籍證明等文件，否則將撤銷在台定居、戶籍。有在野黨立委質疑，僅給3個月時間的合理性，甚至有的原生家庭已不在。陸委會副主委梁文傑表示，原生家庭在不在，跟有無辦法回去那邊的派出所取得文件是兩回事。

國民黨立委王鴻薇今在立法院司法法制委員會質詢，針對陸配接獲移民署通知，要求繳交喪失原籍證明等，否則將撤銷台灣身分，陸委會、移民署補救措施為何。

梁文傑表示，根據兩岸人民關係條例第9-1條在2004年的修法，修法前已經拿到台灣身分的陸配，必須在6個月內繳回大陸除籍證明，否則就要去除台灣身分。

王鴻薇質疑，2004年的當時，要拿到身分證需8年，很多來了都已經20、30年，且很多都說繳過。梁文傑回應，按照法律條文，如果要嚴格執行，這些都沒有繳的，政府機關必須去除台灣身分。王直呼，「你們20、30年不執行法律。」梁回應，「所以現在清查，給大家時間回去拿。」

王鴻薇表示，3個月內要繳出來合理嗎？要讓這樣的陸配淪為政治難民嗎？原生家庭可能都不在了。梁文傑表示，原生家庭在不在，跟有無辦法回去那邊的派出所取得文件是兩回事，任何人、家庭提出確實有什麼困難，例如當年的身分證件是救災總會申請，這東西都要去了解到底有無這回事，「我們願意讓所有收到通知的家庭、陸配提出有何理由，確實無法拿。」

王鴻薇嗆梁文傑，服務案件不分藍綠，能講說陸配只投給在野黨嗎？梁也是民代出身，當時的選民沒有陸配或來自陸配家庭嗎，於心何忍？梁回應，跟藍綠無關。

王鴻薇表示，昨天移民署也到她的辦公室說明，很多委員急著處理這些選民服務，因為3個月的時間很短，希望陸委會跟移民署應該要有通案解決，以追稅為例，即便是欠稅，追溯期也有15年，30年前的證明要求交出來，合理嗎？如果他們是共諜潛伏在台灣20、30年，政府自己都不執法，2004年訂的法距離現在多久，歷經國民黨民進黨執政，民進黨如果覺得很重要，過去9年在睡覺嗎？

移民署副署長陳建成表示，兩岸婚配有36萬陸配，其中獲得在台定居共14萬多人，經查大多數人都有繳付喪失原籍證明，沒有繳納的人有1萬出頭，這部分也在想是否因疫情、健康或政治因素如法輪功，如無法返回大陸辦理，會就個案處理。

陳建成說，民眾真有無法克服的困難，也開設有服務的電子信箱，全省有22個服務站，都有電話，希望這些個案來反應。針對特殊個案，會同陸委會海基會研處，尋求解決。

王鴻薇呼籲，希望移民署、陸委會研商適用通案的方案，比如何種狀況可以給予緩衝期間，有些陸配臥床，要其怎麼去大陸？現在接到的陳情都是來自陸配子女，而且忿忿不平，怎麼自己的媽媽會被這樣待遇？梁文傑說，2004年到現在藍綠輪替過，不是藍綠問題，現在的法律規定就是這樣，沒法透過解釋不執行，會在法律跟人道之間做權衡。

梁文傑受訪時也表示，移民署現在是依法行政，陸委會也支持。部分陸配來台年代久遠，若有個案有困難或特殊情形，陸委會鼓勵致電移民署專線或電子信箱，留下聯絡方式，有什麼特別、困難的地方會來處理，目前接獲各種案例，政府會一一甄別和幫忙。