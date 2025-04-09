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陸配因發表武統被驅逐 法務部：非不得以法律限制

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
陸配「亞亞」因發表政府認定的武統言論，被限期出境。圖／聯合報資料照片
陸配「亞亞」因發表政府認定的武統言論，被限期出境。圖／聯合報資料照片

陸配「亞亞」因發表政府認定的武統言論，被限期出境，引發在野批評，亦有侵害言論自由之虞。立法院司法法制委員會今排定專題報告，據法務部的書面報告，指出「縱屬政治上言論，仍非不得以法律限制」。

因亞亞發表武統言論遭限期出境，遣送回中國大陸。立法院司法法制委員會今排定「言論自由不在？界線誰說了算！國家介入特定政治言論之法律邊界」專題報告，並邀請相關單位列席。國民黨籍召委吳宗憲說，他是鄭南榕信徒，當年追求100%的言論自由，現在卻傷害言論自由，應該把規定講清楚。

據法務部書面報告，我國釋憲實務認為在高度政治上言論應尊重人民言論表意權，縱屬政治上言論，仍非不得以法律限制。公政公約保障言論自由，同時賦予我國制定法律禁止鼓吹宣傳戰爭及仇恨性言論的國家義務。

法務部聲稱，拉脫維亞、芬蘭均於該國刑法中，明文處罰煽惑戰爭的行為。若涉及符合鼓吹戰爭、仇恨性言論之要件者，因不具促進公共思辨意思，更可能涉及對國家安全、公共利益之重大危害，於符合憲法第23條的原則下，自不能以言論自由或政治上言論，指摘政府箝制人民基本權利。

陸委會表示，近來有極少數中國大陸人士為了個人私利賺取網路流量，在台灣散布鼓吹武力侵略台灣、矮化我國主權及意圖消滅中華民國的不當言論，一再危害國家安全與社會安定，擾亂社會秩序。對於擾亂台灣、挑動社會對立的外來人士，支持主管機關依相關法令裁處。如相關人士對於行政處分不服，亦得循相關行政爭訟程序尋求司法救濟。

司法院表示，引用美國1969年「Brandenburg v. Ohio案」，政府如要對煽動他人以暴力為政治或社會變革行為之言論加以限制，必須舉證證明，表意人有煽動他人立即以暴力為政治或社會變革行為之故意；表意人的言論依其正常合理的用法，可以理解為就是要煽動或產生立即暴力的政治或社會變革之行為；衡諸客觀環境，表意人的言論確有引致立即以暴力為政治或社會變革行為之可能性。但於我國是否及如何參考或援用，仍有待實務發展。

司法院表示，司法院職司司法行政，對於已繫屬或即將繫屬之個案，不宜表示意見，以維審判獨立，併予說明。

陸配

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