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恩綺報平安「希望兩岸和平發展」 八炯預告：還有30舔共陸配

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
恩綺昨在抖音報平安，她表示，「兩岸都是我的家，家是最溫暖的港灣，希望兩岸和平發展，老百姓過上幸福的生活」。圖／取自抖音「恩綺在台灣（感恩遇見）」
恩綺昨在抖音報平安，她表示，「兩岸都是我的家，家是最溫暖的港灣，希望兩岸和平發展，老百姓過上幸福的生活」。圖／取自抖音「恩綺在台灣（感恩遇見）」

陸配亞亞、恩綺、小微都因在抖音發表武統言論，先後離境。由於亞亞返陸時在機場疑似被便衣帶走，網友質疑「被消失」變「啞啞」，而小微早已註銷抖音帳號。恩綺昨在抖音發布22秒影片報平安，她掛心人在台灣的孩子健康狀況，寫下「寶貝發燒趕快好起來，要像媽媽一樣堅強愛你，想你」。

恩綺在「恩綺在台灣（感恩遇見）」發布搭機時窗外風景影片，沒有發聲，她寫下，「安全抵達，感謝一路關心我的粉絲朋友們，兩岸都是我的家，家是最溫暖的港灣，希望兩岸和平發展，老百姓過上幸福的生活（寶貝發燒趕快好起來，要像媽媽一樣堅強愛你，想你）」。

大陸網友在恩綺該篇影片留言，「歡迎來到祖國，淵民歡迎妳」、「台灣人很會包容的，是妳們3個太囂張，不然沒人會管妳們說什麼」、「終於回到祖國的懷抱了，真令人暖心」、「沒有組織接機，看來恩綺是真的自發性愛國」、「還是恩綺好，回來大大方方發個抖音，那個亞亞一點聲音都沒有了」、「道個歉什麼事都沒有了」、「妳應該把帳號改為恩綺在四川」、「名字是不是要該成『恩綺不在台灣』」、「大家都需要台積電」。

亞亞至今仍神隱，大陸抖音博主「阿甘哥」評論，亞亞現在熱度高，很多人納悶為何不再開直播圈錢，因為被驅逐離台之後，規定5年內不能申請入台居住，如果亞亞再開直播，只要說錯一句話，5年之後想申請來台居住，台灣當局肯定不會批准。「亞亞想著自己以後還能回台灣，跟老公、孩子們團聚，她不敢跟台灣當局硬剛，她現在只能低調、禁聲」。

另外，亞亞過去的影片中，女兒「小當歸」說很想回大陸上學，「阿甘哥」表示，說這話是認真的嗎？利用未成年人炒作賺流量是無恥行為。抖音上有很多虛假人設，有很多愛國表演藝術家，「你們把這類抖音博主當英雄，他把你們當韭菜」。

台灣網紅八炯昨天到小微在台灣住處堵人未果，他在Threads發文透露，「接下來還有30多個舔共陸配個案」。

恩綺昨在抖音報平安，她表示，「兩岸都是我的家，家是最溫暖的港灣，希望兩岸和平發展，老百姓過上幸福的生活」。圖／取自抖音「恩綺在台灣（感恩遇見）」
恩綺昨在抖音報平安，她表示，「兩岸都是我的家，家是最溫暖的港灣，希望兩岸和平發展，老百姓過上幸福的生活」。圖／取自抖音「恩綺在台灣（感恩遇見）」
恩綺昨在抖音報平安，她表示，「兩岸都是我的家，家是最溫暖的港灣，希望兩岸和平發展，老百姓過上幸福的生活」。圖／取自抖音「恩綺在台灣（感恩遇見）」
恩綺昨在抖音報平安，她表示，「兩岸都是我的家，家是最溫暖的港灣，希望兩岸和平發展，老百姓過上幸福的生活」。圖／取自抖音「恩綺在台灣（感恩遇見）」

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