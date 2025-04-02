新聞眼／煽動仇恨、蹭聲量 執政者怎能放任側翼尾巴搖狗？

移民署執行陸配離境案社會關注，日前陸配「亞亞」開記者會，深綠網紅「八炯」、「閩南狼」號召群眾鬧場羞辱，昨一早又到陸配「小微」家蹲守，一路緊追至登機，遊走法律灰色地帶。近期一連串的抗中行動都由網紅領軍，形成尾巴搖狗。

賴政府抗中鷹派當道，近期有一連串事件起源皆為「八炯」温子渝與「閩南狼」陳柏源日前拍攝的影片。當影片稱有十萬多名台灣人持有「中華人民共和國身分證」，賴總統回應「免錢的最貴」，自由無價、自由不能折現，內政部長劉世芳隨即公布「查到兩人」。

教育部長鄭英耀二月在大專院校校長會議宣布封殺廣州暨南大學等三校，聲稱源於「前段時間的爭議」，也是八炯在影片中點名三校隸屬中國統戰部；就連銓敘部配合陸委會發函，要求公務員具結表明無中國大陸身分證，也與之相關。

陸配「亞亞」等人因言論涉及武統遭遣送當天，亞亞與民團舉辦記者會，果不其然，八炯發動群眾鬧場羞辱，雙方衝突一觸即發，連員警也驚嘆第一次見到這種「大型霸凌現場」；網紅「恩綺」前天自行離境，八炯、閩南狼如影隨形，還加碼演出現場購票看似要搭機，實則開完直播退關離開。

接著是陸配「小微」未在限期離境，「神通廣大」的八炯等人竟能獲知小微個資，直達家門守夜打卡曬照，遊走法律灰色地帶，依法行政已成空談。閩南狼則在機場遭民眾嗆「小丑」，雙方險些爆發衝突。

賴總統稱「中國是境外敵對勢力」，兩岸也在連串事件後敵意螺旋上升，當質疑者被抹紅抹黑，造成社會對立與寒蟬效應，人民只能噤聲。抗中網紅帶頭喊打喊殺，在灰色邊緣煽動仇恨，蹭得聲量，也成了賴政府抗中大前鋒。

雙方或許是各取所需、互相利用，但賴政府不能忘記，社會和諧永遠是執政者責任，縱容言論暴力，傷的又豈是陸配。當執政者放任側翼尾巴搖狗，台灣社會撕裂不會隨陸配離境而畫下句點。