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陸配小微遭強制出境直飛廣州 移民署：堅毅執法沒妥協空間

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
陸配小微抵達桃機，在機場時不斷高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯，台灣當局因為我愛家愛國，把我強制驅離，我不服，請問我有錯嗎」。記者黃仲明／攝影
陸配小微抵達桃機，在機場時不斷高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯，台灣當局因為我愛家愛國，把我強制驅離，我不服，請問我有錯嗎」。記者黃仲明／攝影

陸配網紅「小微」（本名趙嬋）因鼓吹武統言論，移民署調查認定言論有危害國家安全或社會安定之虞，廢止依親居留許可，限期10日離境，她逾期未出境，今天移民署召開審查會後，當場執行強制出境。移民署證實，今天下午2點10分，確認她上飛機飛往廣州後撤離，也強調依法嚴查，沒有妥協空間。

移民署指出，今天（4月1日）召開強制驅逐出國（境）審查會，決議強制驅逐出境，「小微」今天下午遣返離台，遣送過程順利，所有程序皆依法行政，致力維護中華民國台灣的主權跟國格。

移民署感謝國人共同關切國家安全議題，重申維護國家安全及社會安定立場，針對違法個案，移民署絕對依法嚴查，堅毅執法，沒有妥協的空間。

「小微」搭乘下午2時10分的華航CI-521航班前往廣州，她在約12時02分搭乘移民署車輛抵達桃園機場，車輛停在二航廈出境車道，在移民署人員的陪同下前往12號報到櫃檯進行報到手續，移動過程中「小微」突然拉下口罩大喊「做一個堂堂正正的中國人，我有錯嗎？我愛家愛國，我有錯嗎？」引起騷動。

值得一提的是，班機原訂下午2時10分起飛，卻遲至下午2時33分才起飛，預計下午4點33分飛抵廣州。據悉，是因其他乘客才延誤班機起飛時間。

陸配「小微」（右三）在移民署人員陪同下前往D1登機門登機。記者季相儒／攝影
陸配「小微」（右三）在移民署人員陪同下前往D1登機門登機。記者季相儒／攝影

桃園機場 移民署 陸配

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