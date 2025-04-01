陸配小微遭強制出境直飛廣州 移民署：堅毅執法沒妥協空間

陸配網紅「小微」（本名趙嬋）因鼓吹武統言論，移民署調查認定言論有危害國家安全或社會安定之虞，廢止依親居留許可，限期10日離境，她逾期未出境，今天移民署召開審查會後，當場執行強制出境。移民署證實，今天下午2點10分，確認她上飛機飛往廣州後撤離，也強調依法嚴查，沒有妥協空間。

移民署指出，今天（4月1日）召開強制驅逐出國（境）審查會，決議強制驅逐出境，「小微」今天下午遣返離台，遣送過程順利，所有程序皆依法行政，致力維護中華民國台灣的主權跟國格。

移民署感謝國人共同關切國家安全議題，重申維護國家安全及社會安定立場，針對違法個案，移民署絕對依法嚴查，堅毅執法，沒有妥協的空間。

「小微」搭乘下午2時10分的華航CI-521航班前往廣州，她在約12時02分搭乘移民署車輛抵達桃園機場，車輛停在二航廈出境車道，在移民署人員的陪同下前往12號報到櫃檯進行報到手續，移動過程中「小微」突然拉下口罩大喊「做一個堂堂正正的中國人，我有錯嗎？我愛家愛國，我有錯嗎？」引起騷動。