影／鼓吹武統遭強制出境 陸配「小微」搭機飛往廣州

陸配「小微」因在社群平台鼓吹武統，日前遭內政部移民署依法廢除依親居留權強制出境，「小微」今天中午在新北市專勤隊陪同下抵達桃園國際機場，搭乘下午2時10分的班機離台，她在桃機出境大廳時怒吼「我一個堂堂正正中國人沒有錯」。

「小微」因遭內政部移民署依法廢除依親居留權，限期3月31日前離境，今天超過限期成逾期居留人口遭到強制出境，她今天上午11時25分在新北市專勤隊人員陪同下，搭車至桃機搭機離台，約12時02分抵達，因擔心有心人士到場抗議，航警局接獲情資後召開會議，派駐警力至現場戒備，據了解航警局派出42名警力，移民署派出約30名左右人力維持機場周圍秩序。

「小微」搭乘下午2時10分的華航CI-521航班前往廣州，她在約12時02分搭乘移民署車輛抵達桃園機場，車輛停在二航廈出境車道，在移民署人員的陪同下前往12號報到櫃檯進行報到手續，在移動過程中「小微」突然拉下口罩大喊「做一個堂堂正正的中國人，我有錯嗎？我愛家愛國，我有錯嗎？」。