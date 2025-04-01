快訊

柯文哲今二度戒護就醫 北所證實「已返回」：具體病況不便說明

消失2小時遭不正訊問？ 彭振聲打臉柯文哲律師「檢問案態度很好」

中共對台軍演 CNN曝時機有「1巧合」：將考驗美護台決心

影／鼓吹武統遭強制出境 陸配「小微」搭機飛往廣州

攝影中心／ 記者季相儒黃仲明／桃園機場即時報導
陸配「小微」（右二）在13時30分左右從移民署辦公室離開進入管制區，在移民署人員陪同下前往D1登機門登機。記者季相儒／攝影
陸配「小微」（右二）在13時30分左右從移民署辦公室離開進入管制區，在移民署人員陪同下前往D1登機門登機。記者季相儒／攝影

陸配「小微」因在社群平台鼓吹武統，日前遭內政部移民署依法廢除依親居留權強制出境，「小微」今天中午在新北市專勤隊陪同下抵達桃園國際機場，搭乘下午2時10分的班機離台，她在桃機出境大廳時怒吼「我一個堂堂正正中國人沒有錯」。

「小微」因遭內政部移民署依法廢除依親居留權，限期3月31日前離境，今天超過限期成逾期居留人口遭到強制出境，她今天上午11時25分在新北市專勤隊人員陪同下，搭車至桃機搭機離台，約12時02分抵達，因擔心有心人士到場抗議，航警局接獲情資後召開會議，派駐警力至現場戒備，據了解航警局派出42名警力，移民署派出約30名左右人力維持機場周圍秩序。

「小微」搭乘下午2時10分的華航CI-521航班前往廣州，她在約12時02分搭乘移民署車輛抵達桃園機場，車輛停在二航廈出境車道，在移民署人員的陪同下前往12號報到櫃檯進行報到手續，在移動過程中「小微」突然拉下口罩大喊「做一個堂堂正正的中國人，我有錯嗎？我愛家愛國，我有錯嗎？」。

隨後在移民署陪同下先到移民署辦公室內休息等待登機，大約13時30分左右從移民署辦公室離開進入管制區，在移民署人員陪同下前往D1登機門登機，在登機過程中她全程不發一語。

陸配小微抵達桃機，在機場時不斷高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯，台灣當局因為我愛家愛國，把我強制驅離，我不服，請問我有錯嗎」。記者黃仲明／攝影
陸配小微抵達桃機，在機場時不斷高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯，台灣當局因為我愛家愛國，把我強制驅離，我不服，請問我有錯嗎」。記者黃仲明／攝影
陸配「小微」（右三）在移民署人員陪同下前往D1登機門登機。記者季相儒／攝影
陸配「小微」（右三）在移民署人員陪同下前往D1登機門登機。記者季相儒／攝影

陸配

延伸閱讀

陸配小微逾期未出境 八炯閩南人新北專勤隊外送行

陸配小微遭帶離新北專勤隊 移民署安排班機遣送

影／陸配小微抵達桃機 高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯」

陸配「小微」離開新北專勤隊 移民署送往桃機出境

相關新聞

影／鼓吹武統遭強制出境 陸配「小微」搭機飛往廣州

陸配「小微」因在社群平台鼓吹武統，日前遭內政部移民署依法廢除依親居留權強制出境，「小微」今天中午在新北市專勤隊陪同下抵達...

網紅八炯曬守夜小微照...警揭當事人可告這罪

陸配「小微」因鼓吹武統言論，上月遭移民署廢止在台居留許可，處分書限期她昨天深夜12時須離境，熟料她拒絕，今天成為逾期居留...

影／陸配小微抵達桃機 高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯」

陸配「小微」因在社群平台鼓吹武統，遭內政部移民署依法廢除依親居留權。「小微」今天中午在新北市專勤隊陪同下抵達桃園國際機場...

影／陸配小微未離境 卓榮泰：該執行的對象依法執行

繼亞亞後，陸配恩綺昨天離境，但小微至今未訂票返回中國，成逾期居留人口，移民署已證實將強制出境。行政院長卓榮泰今天表示，該...

陸配小微恐強制出境 邱垂正：發表不當言論 尊重依法行政

陸配「小微」被移民署認定言論不當遭限期出境，今天已經逾期居留，可能將遭移民署強制遣送出境。陸委會主委邱垂正表示，對於極少...

陸配「小微」到專勤隊開會了！一人走進去⋯卻沒人發現

繼「亞亞」後，陸配「小微」、「恩綺」因鼓吹武統言論也遭移民署廢止在台居留許可，限期離境昨天深夜12時屆期。恩綺昨天依限離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。