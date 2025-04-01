網紅八炯曬守夜小微照...警揭當事人可告這罪

陸配「小微」因鼓吹武統言論，上月遭移民署廢止在台居留許可，處分書限期她昨天深夜12時須離境，熟料她拒絕，今天成為逾期居留人口。網紅「八炯」今天凌晨6點多，在社群軟體threads上張貼一張吃早餐的照片，打上「守夜小微！等移民署上門抓人」，隨後更直接奔到移民署新北市專勤隊外「歡樂送」，歡迎他們「當歸中國」。

針對網紅「八炯」接連「關心」陸配亞亞、恩綺、小微，有網友在貼文留言大讚謝謝守護台灣，但也有人說太拼了吧，懷疑是否秀過頭，或構成另類霸凌？

對此，有警官不具名受訪表示，網紅守夜這種行為遊走在灰色地帶，但若當事人（小微）看到，認為人身安全被威脅，是可以提告恐嚇罪，「因為恐嚇罪構成要件寬廣，是抽象危險罪，警方獲報會依規定受理，看雙方怎麼說」。