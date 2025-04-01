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影／陸配小微抵達桃機 高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯」

攝影中心／ 記者黃仲明季相儒／桃園機場即時報導
陸配小微抵達桃機。記者季相儒／攝影
陸配小微抵達桃機。記者季相儒／攝影

陸配「小微」因在社群平台鼓吹武統，遭內政部移民署依法廢除依親居留權。「小微」今天中午在新北市專勤隊陪同下抵達桃園國際機場，預計搭乘下午2時10分的班機離台，但她在桃機時怒吼「我愛家愛國，我有錯嗎？」。

陸配「亞亞」、「小微」、「恩綺」等人被檢舉在社群平台鼓吹武統，遭內政部移民署依法廢除3人依親居留權，「亞亞」已於本月25日自行離境，「小微」、「恩綺」2人則限期3月31日前離境。陸配「恩綺」昨天搭乘晚間6時35分飛往成都的班機離開台灣。

「小微」因超過限期離境，已成逾期居留人口，但她今天早上自行至移民署新北市專勤隊開會，她上午11時25分在新北市專勤隊人員陪同下，搭車至桃機搭機離台，約12時02分抵達，將搭乘下午2時10分的華航CI-521航班前往廣州。因擔心有心人士到場抗議，航警局接獲情資後已召開會議，派駐警力至現場戒備。

據了解，機票是「小微」自費購買，她到機場後先到航空公司櫃檯辦理報到手續，她有託運一件行李，完成手續後被帶往移民署辦公室休息，等待登機時間快到時再前往候機室，但她在行進中突然拉下口罩大喊「做一個堂堂正正的中國人，我有錯嗎？我愛家愛國，我有錯嗎？」。

陸配小微中午在新北市專勤隊陪同下抵達桃機。記者黃仲明/攝影
陸配小微中午在新北市專勤隊陪同下抵達桃機。記者黃仲明/攝影
陸配小微中午在新北市專勤隊陪同下抵達桃機。記者黃仲明/攝影
陸配小微中午在新北市專勤隊陪同下抵達桃機。記者黃仲明/攝影
陸配小微抵達桃機。記者黃仲明/攝影
陸配小微抵達桃機。記者黃仲明/攝影

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