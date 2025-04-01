邱垂正籲極少數不當言行陸配 勿影響其他愛台新住民

陸配「小微」因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署廢止居留許可。陸委會主委邱垂正今天說，尊重主管機關移民署依法行政，他呼籲極少數不當言行的陸配，不要影響國內認同台灣、愛護這塊土地的其他新住民。

陸配「小微」和「恩綺」2人遭移民署限期最晚3月31日離境。另一名涉嫌鼓吹武統的陸配「亞亞在台灣」劉振亞已於3月25日晚間自行搭機離境。恩綺3月31日晚間6時35分從松山機場離境，但小微在昨天期限前未離境。

邱垂正今天赴立法院備詢前受訪表示，小微的動向，內政部移民署都充分說明，極少數陸配發表不當言論，包括矮化、消滅中華民國，或者是武力侵台、鼓吹戰爭等言論都是不當，尊重主管機關移民署依法行政。

邱垂正呼籲民眾要更友善的包容與關懷，包括陸配在內的新住民，他說，絕大部分都是認同這塊土地，要跟大家生活在一起的新住民，不要讓新住民貼上極少數人不當言行的標籤，應該要更包容。

媒體詢問，內政部指有陸配與國台辦密切聯繫，是否有掌握相關聯繫內容。邱垂正說，尊重內政部處理案件所有的作為、依法行政；至於掌握哪些資訊，應該問移民署，尊重內政部所有的處置作為。

邱垂正說，呼籲極少數不當言行的陸配，不要影響國內認同台灣、愛護這塊土地的其他新住民，不要有標籤化的影響。

談到共軍展開聯合演訓，邱垂正表示，極少數的陸配鼓吹戰爭、武力侵台，民眾對這些言論會認為是不是在配合對方宣傳，這更證明有相關事實，危害台灣的社會安定及國家安全，政府要依法處置。政府會堅定捍衛國家主權與安全，維護台灣自由民主的憲政秩序、生活方式，維護台海和平穩定繁榮的現狀。

邱垂正也說，其實在其他國家，亞太、印太周遭的國家，包括日、韓、澳洲、紐西蘭附近的周遭海域，也有看到許多軍事以及灰色地帶的侵擾，可見不僅是台海緊張，亞太不安定，中共的軍武霸權是印太地區不安的主要根源，也是國際公認不折不扣的麻煩製造者。