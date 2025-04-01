陸配小微恐強制出境 邱垂正：發表不當言論 尊重依法行政

陸配「小微」被移民署認定言論不當遭限期出境，今天已經逾期居留，可能將遭移民署強制遣送出境。陸委會主委邱垂正表示，對於極少數陸配發表這樣不當的言論，陸委會尊重移民署依法行政。邱垂正並說，中共對台再次發動軍演，證明極少數陸配鼓吹戰爭侵台等言論，政府當然要依法處置。

陸配「小微」因曾在抖音發表「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等言論，遭限期出境，昨天是最後期限，今天已逾期居留，移民署最快今早強制出境。

邱垂正表示，移民署已經充分說明，對於極少數陸配發表這樣不當的言論，包括矮化、消滅中華民國、鼓勵侵台、鼓吹戰爭等等，陸委會尊重移民署依法行政。邱垂正強調，我方的法令很清楚，在兩岸條例都有明訂，有事實足以危害國家安全、社會安定等行為，陸委會尊重主管機關依法處分的作法。

邱垂正並說，陸委會也要呼籲國人，應該更友善包容、關懷包含陸配在內的新住民，他們絕大部分都認同這塊土地，與我們生活在一起，不要被極少數人不當言行就被貼上標籤。

另一方面，中共東部戰區今天清晨宣布對台發動軍演，邱垂正說，這個更證明，極少數陸配鼓吹戰爭侵台等言論，足以有相關事實危害台灣的社會安定、國家安全，政府當然要依法處置。