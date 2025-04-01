陸配「小微」變逾期居留？ 移民署將強制出境 審查會時間曝光

繼「亞亞」後，陸配「小微」、「恩綺」因鼓吹武統言論也遭移民署廢止在台居留許可，限期離境昨天深夜12時屆期。恩綺昨午3時抵達松山機場，晚間6時35分搭機飛往四川，依限離境，不過小微遲遲未購票及外出，移民署今早證實已成逾期居留人口，待審查會召開後，將執行強制出境。

據了解，移民署已經發公文書給小微，告知她成為逾期居留人口，依程序今天早上召開審查會，通知到場陳述意見。

依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，入台陸籍人民有事實足認有危害國家安全或社會安定之虞者，得逕行強制出境，或限令其於10日內出境，逾限令出境其限仍未出境者，移民署得強制出境。

同條例也規定，移民署強制陸籍人民出境前，應給予陳述意見機會，強制已取得居留或定居許可的陸籍人民出境前，應召開審查會；若當事人以書面聲明放棄陳述意見或自願出境，移民署得不經審查會審查，逕行強制出境。