最快今強制出境 小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

陸配「小微」因曾在抖音發布「台灣是中國的台灣」、「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等言論，遭限期出境，昨天是最後期限，今天已逾期居留，移民署最快今早強制出境。「西瓜視頻」社群平台出現1則她的自白影片，她哭訴遭台灣男同胞盜取影片、斷章取義，致使被霸凌，如果不能拍愛國影片，應該先警告她，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。

小微的抖音「台灣省夫婦三個孩子」日前PO出收到的內政部處分書，當時她稱「我愛國是光榮的，我愛國的任何代價我都接受，我光榮幸福回家！我是堂堂正正的中國人！永遠不怕事，任何狂風暴雨來，我都接住」。不過，在陸配「亞亞」離境後，小微轉趨低調。

小微與另一遭限制出境的陸配「恩綺」、兩人的丈夫共4人，3月29日下午到總統府前拉白布條「還我母親權」，她之後在抖音發布9秒影片說「謝謝大家對我的關心與問候」，標題則是「明天充滿未知數，坦然接受一切的發生」。

她的「台灣省夫婦三個孩子」頻道日前悄悄「消失」，不過，近日「西瓜視頻」出現1則疑似小微的3分鐘自白影片，畫面中她面對鏡頭痛哭流涕。

小微表示，她是大陸人，她嫁來台灣，她愛她的愛人，「我也愛上了台灣這座城」，她的丈夫賺得不多，她只想分擔一些家庭的壓力，即便想去上班或打工，但顧慮3個孩子沒人幫忙照顧，所以她選擇做自媒體減輕家庭壓力，發發短視頻、漲漲粉。

「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」，小微說，她有自己的立場和想法，「我在中國大陸長大的，我不愛我的國，難道我來愛你嗎？」可是被有心人來抖音偷她的短視頻，而且斷章取義。如果覺得她有錯，可以警告她，「告訴我，妳在台灣這個土地上，不能發這些作品，不能這樣喊『我是中國人』」，她就不再喊也不說了。「你們把我曝光在電視上，現在我走在街上，都認識我，我被霸凌，我被辱罵，造成我的生活影響」。

小微表示，為什麼台灣的男同胞要來她的抖音上偷她的視頻，拿去油管上發，「以他們的想法，來決定是我的想法，來給我懲罰」，給她的生活帶來很大的影響，造成她精神上很大的傷害。「你們是小偷」，現在造成她個人的人身安全，「你們負責嗎？你們願意負責嗎？」

小微說，在她的印象中，台灣是有教養有素質，有道德觀的，「可是你們這些人損害了台灣人民這些好」、「你們好可惡，你們這些雙標行為，你們今天為了賺錢，拿我、偷我的視頻拿去發，你們的良心在哪裡？」如果她做的不對，「可以告訴我，妳在台灣土地上不能發愛國視頻，妳不能拿著五星紅旗發」，最起碼要給她一個警告，「為什麼沒人來跟我說？」