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陳培哲、亞亞、區桂芝遭出征 李艷秋轟綠這句是屁話

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
資深媒體人李艷秋說，不要再引用「我不贊同你，但拚死維護你表達不同意見的權利」，這是屁話，對陸配亞亞、北一女老師區桂芝、網紅鍾明軒、藍白立委毫無作用，一句「國家安全」就收走所有表達意見的自由。本報資料照片
資深媒體人李艷秋說，不要再引用「我不贊同你，但拚死維護你表達不同意見的權利」，這是屁話，對陸配亞亞、北一女老師區桂芝、網紅鍾明軒、藍白立委毫無作用，一句「國家安全」就收走所有表達意見的自由。本報資料照片

中研院院士陳培哲等75名學者日前發布「捍衛台灣民主法治與和平安全」聲明，卻遭到出征。資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，她好擔心民進黨及側翼對學者下手，「這樣就證明他們說的是事實」，台灣已經不是有言論自由的民主國家。「結果他們還是把學者個人起底、炎上、在綠媒上公審。唉！狗改不了吃屎」。

陳培哲等75名學者連署聲明，認為思想審查已臨台灣上空，要求民進黨政府懸崖勒馬。李艷秋表示，連這些與黨國體制長期對抗的學者都難逃綠衛兵的整肅，我們這些小咖老百姓還是惦惦自保比較實在。所以，不要再引用「我不贊同你，但拚死維護你表達不同意見的權利」，「這是屁話」，對陸配亞亞、北一女老師區桂芝、網紅鍾明軒、藍白立委毫無作用，一句「國家安全」就收走所有表達意見的自由。

李艷秋表示，以為投票選出監督執政的在野黨，被整得更慘，民進黨立院黨團總召柯建銘說立院已被赤化，在野統統在賣台，預算沒過，是習近平下令、會議沒開成是因為立法院長韓國瑜已畏罪潛逃，還拿出司法恫嚇，說高檢署已蒐證完畢，土城很大，可以多抓幾個賣國賊。

「連自己黨內立委都覺得他需要看醫生」，李艷秋表示，反而在野黨被大罷免嚇住，謹慎小心，紅帽子戴久了，已經成為造型的一部分，「只希望老番癲愈瘋愈好」，讓民眾厭煩進而反對，殊不知柯總召做的是全民總召，「他的乖僻作為絕對有召喚作用，罷成了，幹掉韓國瑜，他當院長，民進黨全面執政他居功厥偉」，罷不成，就跟現在一樣，「不要跟他說什麼社會撕裂、民主受傷之類的，對民進黨、對柯總召都是屁話，他們從不在乎民意，民意不給他們多數，就罷了再投，直到他們成為多數為止」。

李艷秋表示，她現在最怕看到什麼「當納粹抓某某，我不出聲，因為我不是；後來他們又抓某某，我不出聲，因為我也不是；到他們來抓我時，已經沒人替我出聲了」這種屁話，當司法在統治者手上，動不動就到土城跟民眾黨前主席柯文哲作伴，少說兩句又不會少塊肉。

陸配

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