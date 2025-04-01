75學者被出征 發起人盼續連署

中研院院士陳培哲等七十五位學者提出「捍衛台灣民主法治與和平安全」聲明，連日來雖有人肯定，但也引發攻擊。聲明發起人、左翼聯盟秘書長黃德北昨邀請大家繼續連署。

黃德北透過臉書表示，這幾天有許多年輕朋友問他遭受攻擊，心情是否受影響？他說他還是平常心過日子，那些提出攻擊的學者，大多是他非常看不起的學術工作者；如果因此事，進一步曝露他們學術上與人格上被人看透，有助於降低對台灣社會良性發展危害的影響，反而是很有意義的事。

黃德北說，他當然還是會對少數昔日學術友人與同事，在網路上的發言感到遺憾，但他相信等到這段瘋狂的獵巫時代結束後，如果大家都能維持初心，一定還可以平靜地坐下來談學論道。

另外，民進黨立委林宜瑾等人提案修正「陸海空軍刑法」，對於現役軍人以各種方式向敵人表達效忠的行為，將判處七年以上重罪。國民黨立委吳宗憲質疑，何謂效忠？向敵人效忠的態樣又是什麼？若稱中國大陸高鐵有靠背，這樣算效忠嗎？這些要定義清楚，這是不確定的法律概念，他對此修法打問號。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，我國當年修正刑法第一百條，是由很多有志之士與民進黨力爭而來，沒想到現在民進黨卻「倒退嚕」；民主自由是台灣的驕傲，多數人不樂見有人在台灣講武統，但是在捍衛安全和主權的同時，也要注意民主法治自由，民進黨立委提案修法需要取得共識，全民也會檢視民進黨是否變成「獨裁退步黨」。