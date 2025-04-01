劉世芳驅陸配 挨批大砲追殺小蝦米

繼「亞亞」後，陸配「小微」、「恩綺」因鼓吹武統言論也遭移民署廢止在台居留許可，限期離境昨深夜十二時屆期。恩綺昨午三時抵達松山機場，晚間六時卅五分搭機飛往四川，依限離境，期間緊隨在後「歡送」；小微則遲未購票及外出，目前已逾期居留，移民署預計今早執行強制出境。

在小微、恩綺自行離境期限前，內政部長劉世芳昨天上午透露其中一名陸配與國台辦關係密切，使離境出現變數，假使逾期未出境，將強制離境。此番言論遭在野批評刻意影射，「拿大砲在追殺小蝦米」。

陸配「恩綺」（圖）因涉及武統言論遭廢止在台居留許可，昨午依限離境。圖／擷取自恩綺（在灣灣正能量）

恩綺昨午三時現身松機，在移民署及航警局協助下提前報到候機，搭乘四川航空六時卅五分從台北松山機場飛往四川天府機場的班機商務艙離境。

網紅「八炯」、「閩南狼」也在下午三時許抵達松機，閩南狼購票進入候機室，直播稱「要歡送恩綺」，吸引萬人觀看，也引來員警在候機室戒備。八炯「歡送」恩綺後，稱要到小微住處「看移民署會不會真的執行強制出境」。直至昨晚，飛往大陸的最末班機報到截止前，小微皆未外出、訂票或表態，確定已逾期居留。據悉，移民署考量強制出境也須配合航班，預計今早正式執行強制出境。

對於兩位陸配離台期限已到，劉世芳指出，據內政部掌握，一位陸配已訂好機票，但另一個仍猶豫不決，後來發現這位陸配較為特殊，跟國台辦關係還不錯，雙方溝通頻率相當高，「我們覺得是很奇怪」，一下在社群說要離開，一下說不要，可能事情會有變數。

劉世芳說，這兩位都不具台灣國民身分，也就是沒有台灣身分證與國籍，屬中國人；中國人申請依親居留被廢止，須在十天內自行離境，之後會用強制離境的方式處理，兩位都請律師提出訴願或行政訴訟，但不影響原來行政處分執行。

國民黨立委陳玉珍表示，政府此舉不僅侵害言論自由，更讓陸配族群被貼標籤，好像只要不合執政黨意，就該死、不配活在這塊土地；她看到律師陳長文投稿指出，根據釋字七一○號解釋，即便是大陸人，進入到中華民國自由地區也是享有人權保障，真要驅離也應有適當救濟管道，不能沒有協助管道或判決還沒下來就驅離。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，民眾黨絕對支持守護國家安全，但不像民進黨選擇性執法，甚至拿大砲打小蝦米，「真正的怪獸長得是綠色，所以屁都不敢吭一聲」。