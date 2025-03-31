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陸配小微涉武統言論仍未現身搭機 八炯晚間衝住家舉牌要送行

中央社／ 新北31日電
陸配「小微」因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署廢止居留許可，限期31日前離境。由於小微遲遲未現身機場，網紅八炯（舉牌者）晚間特地到其住處前舉牌送行。中央社
陸配「小微」因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署廢止居留許可，限期31日前離境。由於小微遲遲未現身機場，網紅八炯（舉牌者）晚間特地到其住處前舉牌送行。中央社

陸配「小微」和「恩綺」因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署廢止居留許可，恩綺已搭機離境，小微仍未現身，網紅八炯特別來到小微住處前舉牌要送她回中國。

陸配「小微」和「恩綺」2人遭移民署限期最晚31日離境。另名涉嫌鼓吹武統的陸配「亞亞在台灣」劉振亞已於25日晚間自行搭機離境。恩綺今天晚間6時35分從松山機場離境，另有部分媒體聚集在小微的新北市住家前守候，但小微未出現。

由於小微遲遲未現身機場，網紅八炯晚間7時來到其住處前舉牌要送行，他接受媒體聯訪時表示，其他人都走了，小微卻還賴著不走，而她當初還和恩綺說要一起買機票走，所以小微不講武德，人家恩綺都已經走。

他表示，目前不知道小微何時會離境，也不知道移民署是否會來押人，因此，他可能明天會和閩南狼PYC一起到機場等她並送行。

八炯 移民署 陸配

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