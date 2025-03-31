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陸配恩綺離台 閩南狼買同班機票進管制區「被罵也不去中國」

中央社／ 台北31日電
網紅八炯（左）與閩南狼（右）特地來送陸配網紅恩綺，但恩綺提早進入出境區，閩南狼於是買同一班四川航空1835航班機票，要進去訪問恩綺。記者蘇健忠／攝影
網紅八炯（左）與閩南狼（右）特地來送陸配網紅恩綺，但恩綺提早進入出境區，閩南狼於是買同一班四川航空1835航班機票，要進去訪問恩綺。記者蘇健忠／攝影

陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論遭限期今天前離境。「恩綺」下午搭機離台，網紅「八炯」及「閩南狼」後續到松山機場，「閩南狼」購同班機票進管制區最後未登機。

陸配「小微」和「恩綺」因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署廢止居留許可，2人限期於31日前離境。另名涉嫌鼓吹武統的陸配「亞亞在台灣」劉振亞25日晚間自行搭機離境。

「小微」和「恩綺」曾於28日赴總統府前拉布條陳情，當晚又分別在抖音發布新影片，並提及「謝謝大家關心，重申未鼓吹武統。」

「恩綺」後續行事低調，今天下午2時許向松山機場航空公司櫃檯報到，搭乘晚上6時35分飛往中國四川成都天府國際機場的班機離開台灣。

網紅陳柏源（閩南狼）、溫子渝（八炯）在「恩綺」進候機處時，陸續抵達松山機場，聲稱要歡送「恩綺」。陳柏源更現場購買一張與「恩綺」同班機的單程機票，只帶著手機、錢包、行動電源等隨身物品，就走入機場管制區。

網紅陳柏源（閩南狼）約莫在晚上6時許走到松山機場1樓大廳並接受聯訪，他說，進管制區後發現，「恩綺」有變裝，行進匆忙，原本稱要跳舞回中國，現在卻全程低頭。

閩南狼說，後續他未登機直接離開，知道外界很多人嗆聲希望他應該要搭機去中國，「寧願被罵也不會上當」，因他已被中國列為台獨份子名單。

陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，遭限期31日前離境。網紅八炯（左）、「閩南狼」陳柏源（右）下午現身松山機場國際線大廳進行抗議、表達訴求，並查詢前往中國離境班機資訊。中央社
陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，遭限期31日前離境。網紅八炯（左）、「閩南狼」陳柏源（右）下午現身松山機場國際線大廳進行抗議、表達訴求，並查詢前往中國離境班機資訊。中央社

八炯 松山機場 陸配

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