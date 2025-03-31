陸配「小微」想完成法律程序才離境？移民署：從未替當事人發言

陸配「小微」、「恩綺」自行離境期限將屆，恩綺今晚搭機離境，小微至今仍未訂票，深夜過後將逾期居留，媒體報導移民署聯繫小微丈夫，對方稱要等法律程序完成才離境，對此移民署否認，「我們從未替當事人發言」。

媒體報導，移民署聯繫上小微丈夫，小微丈夫說一切由律師負責，法律程序完成後才離境。對此移民署表示，從未替當事人發言，否認向媒體揭露小微或其丈夫說法。

據悉，移民署近期處理「亞亞」、「小微」、「恩綺」等陸配離境案，因議題敏感，壓力倍增，尤其決策單位包含內政部、陸委會等，移民署作為下屬執行機關「只許做、不許說」格外壓抑。

但外界傳言始終不斷，甚至連網紅都能掌握當事人住處等個資，有基層人員抱怨上級不斷放消息帶風向，讓執行端事倍功半。