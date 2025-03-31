傳統促黨也打算派員歡送 因陸配恩綺提前出關取消計畫

陸配「小微」、「恩綺」自行離境期限將屆，恩綺今午3時率先現身松山機場準備離境除網紅「八炯」、「閩南狼」到松機「歡送」，外傳統促黨原本也計畫派員到松機歡送，因恩綺提前出關取消。

據悉，外傳統促黨成員原計劃今午4時到松機歡送恩綺，但透過新聞報導得知，恩綺在移民署及航警局協助下，於下午2時50分許提前抵達松機出關，小微則動態未明，統促黨成員考量可能撲空，臨時取消行程。

小微、恩綺遭認鼓吹武統言論，被移民署廢除依親居留權、限期自行離境，3月31日夜間12時前若未自行離境，移民署將執行強制出境。

恩綺今提前購票，預計搭乘今晚6時35分四川航空從台北飛往天府的班機離境，小微則仍動態不明，移民署關注掌握中。

網紅「八炯」、「閩南狼」今午3時許也抵達松機，閩南狼稱購買單程票要「歡送」恩綺，八炯則說要再返回小微住處，「看移民署是否真的會強制出境」。

為避免衝突事件發生，台北市警局至少派員20名警力、航警局至少派員50名警力到場維安；針對恩綺、閩南狼共處候機處，警方也表示，已派員進入候機處，若有滋擾事件將依法處理。