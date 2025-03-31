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離境期限將屆！陸配恩綺率先現身松機 將搭這班飛機
陸配「小微」、「恩綺」自行離境期限今夜將屆，恩綺傳出將搭乘晚間6時35分班機飛往天府，今午3時許率先現身松山機場，小微部分是否依限離境仍待觀察。
據悉，恩綺今午3時許現身松山機場辦理報到，外界研判她晚間6時35分將搭乘四川航空從松機飛往天府的班機離境。
【中央社／台北31日電】
陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，遭限期31日前離境。陸配「恩綺」今天下午已抵達松山機場，將搭乘晚上6時35分飛往中國成都天府的班機離開台灣。
陸配「小微」和「恩綺」因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署廢止居留許可，2人限期於31日離境。另名涉嫌鼓吹武統的陸配「亞亞在台灣」劉振亞已於25日晚間自行搭機離境。
「小微」和「恩綺」曾於28日赴總統府前拉布條陳情，當晚又分別在抖音發布新影片，並提及「謝謝大家關心，重申未鼓吹武統。」
「恩綺」事後轉為低調，今天下午2時許向松山機場航空公司櫃檯報到，晚間將搭乘飛往中國成都天府的班機。另一名「小微」預估晚上可能現身機場，且有團體會到場聲援和抗議，警方已經預派大批警力在現場維護治安。
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