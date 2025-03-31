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陸配涉武統言論限期離境 吳思瑤：勿挑戰公權力

中央社／ 台北31日電

陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，遭限期31日前離境。內政部長劉世芳今天說，據掌握其中一人已經訂好機票、另一人還在猶豫。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，不要挑戰台灣公權力，該怎麼辦就怎麼辦。

陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，分別遭移民署廢止依親居留和長期居留許可，並限期31日前離境。她們28日在台籍丈夫陪同下到總統府前陳情，拉起寫有「還我母親權」布條。劉世芳今天受訪表示，據掌握其中一人已經訂好機票、另一人還在猶豫，因為這名陸配比較特殊，跟國台辦關係不錯，因此可能有些變數。

針對上述議題，吳思瑤今天在立法院受訪表示，不管之前的陸配「亞亞」，還是現在的「小微」和「恩綺」，她們用相同的言論侵犯台灣主權、傷害台灣人民，國家法治不容鬆懈、更不容鬆手，公權力也一定要伸張，該怎麼辦就怎麼辦，不要再挑戰台灣公權力。

吳思瑤質疑，武統言論是台灣社會及法治所不容之外，也不難發現，她們並非簡單、單純的媽媽，背後有沒有中國下指導棋，甚至還到總統府拉布條等，令人懷疑她們與中國的關係。

媒體詢問，對於罷免吳思瑤的張姓領銜人傳出有中國紅統背景，吳思瑤受訪表示，該名領銜人被人踢爆假借文化人身分，進行非常多紅統的事情及工作。吳思瑤說，她每天還是會全力以赴，做好服務、問政工作。

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