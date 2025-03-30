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區桂芝：壓力一人扛 不敢沾北一女光

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北報導
北一女教師區桂芝（中）。圖／聯合報系資料照片
北一女教師區桂芝（中）。圖／聯合報系資料照片

內政部前次長花敬群妻子丘美珍前天在臉書發公開信，批受央視採訪國文教師區桂芝躲在北一女光環下傳遞「個人意見」，在媒體綁架北一女校譽，盼校長陳智源澄清。區桂芝昨強調「北一女不等於區桂芝」，也不敢沾北一女的「綠光」，反問丘的發言有無顧慮到其他校友？

丘美珍為國家住都中心董事長花敬群妻子，現為專欄作家，曾為數發部前部長唐鳳著書。她在粉絲頁貼文「致北一女校長的公開信」，盼陳智源聲明「區桂芝意見不代表北一女所有師生校友」，否則區的意見讓全台灣人對北一女產生誤解，被放大成為全台灣人的意見，又讓全世界對台灣產生誤解。

本報記者昨早致電、傳訊陳智源，陳電話未接、訊息已讀未回，隨即在臉書發文「給網友：不要誤以為我會公開回應甚麼，因為有些話，我只會對學生說。」

丘美珍約一小時後解讀，她感覺到陳智源是生氣的，但不完全是因為她寫的公開信。她向陳喊話，「我充分理解並且體諒，您不用再回應任何我的評論，因為我愛護校譽，跟某位國文老師不一樣，就讓事情到此為止。」

區桂芝回應，「我從不敢玷汙北一女的名聲」，北一女教師工作壓力大，學生自我要求高，北一女的光環嚴格講起來「只會壓死人，它無法保護人。」唯一可以享受到北一女光環的就是校友、家長，因為他們不必直接承受工作或課業的壓力。

「請不要再向校長施壓」，區桂芝說：「陳智源立場未必跟我相同，所有的壓力區桂芝一個人扛，區桂芝三個字跟北一女無關。」她在外任何發言都只自稱「我是一個高中國文老師」，「北一女國文老師」是別人對她的稱謂。

國民黨北市議會黨團書記長張斯綱說，黨團堅定捍衛言論自由做為民主社會的核心價值，勿讓政治獵巫氛圍籠罩校園，教育不該被政治化操作，成為政治鬥爭的延伸戰場。他說，民進黨政府若認為接受特定媒體訪問涉及國安疑慮，請明文規定軍公教是否自此一律不得接受陸媒採訪？選擇性打擊只會讓社會對「雙標」與言論審查疑慮更加深。

北一女 區桂芝 壓力

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