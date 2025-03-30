亞亞女兒照遭詛咒 廟方籲冷靜

陸配「亞亞」被指公開鼓吹武統，遭限期離境處分一事，炒的沸沸揚揚，台南全台首邑縣城隍廟昨傳有詛咒「亞亞」女兒照，廟方公開呼籲民眾保持冷靜。第五警分局指出，目前未接獲相關報案，分局會主動調閱監視器了解追查，若有違法情事將依法究辦。

「麻煩各位冷靜一下！」全台首邑縣城隍廟表示，廟裡是尋求心靈安慰的地方，不是詛咒他人的地方，這好像有點過火了。據了解，有人在廟內五營將軍香案上擺放「亞亞」女兒照，上面寫「死」、「重病」等詛咒的字眼。

廟方在臉書PO文後，不少民眾留言「太超過了」、「只有政治沒有一顆善良的心，拜神何用」，也有民眾指出，「會不會太誇張呀！這太過分了吧！我們台灣人有這麼可怕喔！」甚至有民眾指「神明都在看，這種做法根本是自投羅網」。

第五分局北門派出所副所長洪東南說，分局目前未接獲相關報案，但會主動調閱監視器了解追查，若有違法情事將依法究辦。同時，呼籲民眾保持理性，切勿有任何違法違序行為。