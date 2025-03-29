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趙少康評兩岸關係 轟賴清德「草螟弄雞公」才真正引武統

聯合報／ 記者翁唯真黃羿馨／桃園即時報導
中廣前董事長趙少康談及陸配「亞亞」事件，批最近言論越來越緊張，說「亞亞」言論會引起大陸武統，「賴清德每天草螟弄雞公，才會引起武統」。記者翁唯真／攝影
中廣前董事長趙少康談及陸配「亞亞」事件，批最近言論越來越緊張，說「亞亞」言論會引起大陸武統，「賴清德每天草螟弄雞公，才會引起武統」。記者翁唯真／攝影

大罷免攻防進入短兵相接，國民黨主席朱立倫今領軍在桃園市舉辦還錢於民政策說明會，中廣前董事長趙少康現身助陣。談及陸配「亞亞」事件，趙少康批最近言論越來越緊張，說「亞亞」言論會引起大陸武統，「賴清德每天草螟弄雞公，才會引起武統」。

趙少康指出，賴清德搞「賴17條」，陸配「亞亞」在大陸的抖音，台灣也看不到，竟然被拿出來批鬥，還不顧她有3個小孩，就把他趕回去，說他的言論會引起武統，「誰會引起武統？賴清德每天草螟弄雞公，才會引起武統」。

趙少康更指出，賴清德說兩岸是敵對關係，那就是宣戰，敵對不就是要打仗嗎？既然要打仗，那最好斷航、通通不要直航，也不要做生意，也不要賺大陸的錢，一年賺好幾千億都不要，這才有氣魄嘛。

趙少康說，大陸飛彈對著台灣，又經常演習，「我們也很不爽，說實話，沒有一個台灣人喜歡」台灣跟大陸的關係很特別，是「亦敵亦友」，希望好友拉高一點、敵對少一點，而不是像民進黨把敵對拉得很高，友好降得很低。

趙少康指出，民進黨騙說兩岸不會開打，就算開打美國會幫台灣，但大家也看到烏克蘭總統澤倫斯基到白宮被美國總統川普羞辱，很多人講「今日烏克蘭、明日台灣」，但烏克蘭面積是台灣16倍大，現在已有1100萬難民、600萬逃到外國，但台灣逃哪裡啊？再看看以色列跟哈馬斯，哈馬斯已經死了5萬人了。

「戰爭非常可怕」，趙少康說，因此他前年輔選時就講，票投民進黨、青年上戰場，像現在兵役4個月變1年，將來可能變2年，女生也可能要當兵，然後叫計程車司機、大廈管理員去受訓，若如果不要打仗、幹嘛搞成這樣子呢？不打仗、不緊張，國防預算怎會從3千億變成6千億呢？所以民進黨騙大家說不緊張、不打仗，「你搞這些事情幹什麼，這不是騙人嗎？」

民進黨 賴清德 趙少康

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