遭校友批別躲北一女光環下 區桂芝：只會壓死人、無法保護人

北一女中教師區桂芝接受陸媒採訪引發熱議，校友、作家丘美珍認為她綁架北一女的校譽，要她不要再躲在北一女的光環下。區桂芝今說，北一女的光環只會壓死人、無法保護人，強調「北一女不等於區桂芝」，也反問丘以校友身分發言，有無顧慮到其他校友？

區桂芝今上節目「週末大爆卦」回應此事，她從小到大不是第一志願的小孩，她有榮幸可以進到第一志願去教書，這是自己努力的結果，「我從來不敢玷汙北一女的名聲」，她相信所有在北一女任教的老師及教職員都非常珍惜北一女的名聲。

區桂芝說，她在外任何發言都只會自稱「我是一個高中國文老師」，如果別人進一步問是在什麼學校任教，「請問我是否需要回答？」稱她是北一女國文老師，這是別人對她的稱謂。

區表示，丘既然是校友，現在也是家長，相信她非常了解北一女的學生、老師，其實都承受非常大的壓力，老師們工作壓力非常大，學生們自我要求標準高、壓力也非常大，所以北一女的光環，嚴格講起來，「只會壓死人，它無法保護人。」唯一可以享受到北一女光環的就是校友、家長，因為他們不必直接承受工作或課業的壓力。

區桂芝直言，她實在不敢沾北一女的光、北一女的綠光。在政府高層、台灣任何精英階層有太多北一女傑出校友，可是他們的言行是令人害怕的綠光，讓多少人噤聲，現在台灣不就是如此？

對於丘稱區的意見被放大成為全台灣人的意見，讓全世界對台灣產生誤解。區反問，主張台獨的人，動輒就以台獨為台灣主流的民意，是不是綁架所有台灣人？她覺得很遺憾，如今統獨問題在台灣、在家庭造成撕裂，現在難道也要在校友會造成撕裂？她不希望因為個人事件造成校友會的撕裂。丘以一位北一女校友的身份發言，可是有沒有顧慮到其他校友的立場？

區桂芝也請丘不要再向校長施壓，區說，擔任北一女校長的壓力非常大，各方面來的壓力，校長的立場未必跟她相同，起碼處事公正，完全符合政府法規，也讓她說明。「所有的壓力，區桂芝一個人扛，區桂芝三個字跟北一女無關。」

是否感受來自校方的壓力？區桂芝直言，校方處理很公正，她沒有校方的壓力，但是對學校同仁很抱歉，因為同仁們會被關切，關切指的是會有多方詢問。她要道歉的是學校的行政人員及校長，他們的確直接承受上級壓力，另提及因為長官來問，人事室這幾天會打電話給她、請她到人事室去說明。

區桂芝說，「請大家不要再把壓力加諸在北一女身上，就加在區桂芝身上。」她也告訴丘美珍，自己行不改名、坐不改姓，以她的姓為光榮，「我今天以區桂芝為光榮，我珍惜北一女，北一女不等於區桂芝，這樣您滿意了嗎？」

至於昨指對統獨沒有絕對堅定的信仰，區桂芝解釋，她堅持的是中華文化的立場，堅持的是我們的血緣、民族，這的確跟統獨無關。她反對台獨是因為台獨在做文化清洗，反對的是刨掉文化的根；任何政治意識型態跟政治符號一樣，會隨著時間而改變，可是我們的文化、血緣、民族才是長久。「北一女的校友有更高的智慧吧？不知道您是只有智慧，還是只有智商。」