二陸配離台倒數 恩綺發聲：台灣正經歷綠色恐怖

陸配「小微」、「恩綺」因鼓吹武統言論，移民署調查後廢止在台居留許可，要求3月31日前離境，昨天下午2人在丈夫的陪同下，一行4人至總統府前抗議，除了遞交陳情書，還拉起白布條寫上紅字「還我母親權」，40分鐘後離去。2人抗議後在抖音上傳影片，「小微」說謝謝關心，而「恩綺」則稱台灣正經歷一場綠色恐怖，顛倒黑白，才導致她要和親人分開。

「小微」發的影片短短9秒，標題打上「明天充滿未知數，坦然接受一切的發生」，影片中僅說一句話「謝謝大家對我的關心與問候」。

「恩綺」則發了一部長達2分8秒的自拍影片，標題打上「坎坷的道路是成長的過程」，娓娓道來自己的主播經歷，強調支持和平統一，沒有宣傳武統。

「恩綺」說，她一開始是戶外文旅主播，讓大家看到真實的台灣，也讓台灣人看到日益月新的大陸，去年10月軍演後，才轉為「愛國主播」，因為軍演的次數頻繁增加，讓她害怕，但不是只有她一個人害怕戰爭，她也不想看到飛機從她的孩子頭上飛過。

「恩綺」說，她以前在廣州工作認識很多台商，「他們都熱愛大陸，希望和平統一，我也主張和平統一，才會給兩岸同胞帶來和平與繁榮，我並沒有鼓吹武統」。

「恩綺」稱，她在路上隨處可見友善的台灣人和她聊「我們都是一家人」，稱讚大陸的飛速發展，讓她非常開心，直言「 兩岸都是我的家，我愛的地方，我一年最少回家3次」。

「恩綺」話鋒一轉說，她在台灣生活10多年，6年可以拿到護照但沒有拿，「今天如果我是台灣戶籍，它應該可以對我帶來安全，但我不後悔，不管多少人謾罵我，我都會坦然面對，我依然堅定自己的信念」。

「恩綺」最後說，抖音是她生活中的一份工作，台灣正在經歷著一場綠色恐怖，顛倒黑白，才導致她不得不和親人分開，「黎明前的黑暗，我相信一切都會風平浪靜」。