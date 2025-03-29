北一女師遭約談 藍北市議會黨團：勿讓政治獵巫籠罩校園

針對近日北一女中教師區桂芝接受陸媒訪問遭約談，國民黨北市議會黨團書記長張斯綱表示，議會黨團認同蔣萬安市長的態度，尊重教師在課堂上的教學專業與自主權，也堅定捍衛言論自由作為民主社會的核心價值「捍衛教學自主與言論自由，勿讓政治獵巫氛圍籠罩校園」

張斯綱說，任何教學內容若未違反法令規範，應由家長、學生與學校進行正常溝通與討論，不該被政治化操作。

張斯綱表示，要嚴正呼籲民進黨及其側翼停止獵巫行徑，勿將教師個人言論無限上綱為政治鬥爭的工具。真正需要關注的是這位教師是否在課堂上傳達讓學生或家長感到不適當的內容，而非她是否接受了哪個媒體的訪問。

他說，民進黨政府若真認為接受特定媒體訪問即涉及國安疑慮，那就請明文規定，是否軍公教人員自此一律不得接受陸媒採訪？否則這種選擇性打擊，只會讓社會對「雙標」與言論審查的疑慮更加加深。

張斯綱指出，在多元民主的台灣，堅信教育應是培養獨立思辨與多元視角的場域，而非政治鬥爭的延伸戰場。