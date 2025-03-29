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校友公開信點名回應區桂芝發言 北一女校長今首發聲

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北一女中校長陳智源。本報系資料照／記者曾原信攝影
北一女中校長陳智源。本報系資料照／記者曾原信攝影

北一女中教師區桂芝受訪掀波，校友、作家丘美珍昨發布一封「致北一女校長的公開信」，盼校長陳智源發聲明區的意見不代表北一女所有師生校友。陳智源今表示，有些話只會對學生說；丘理解陳不能回應的理由，也說就讓事情到此為止，因為她愛護校譽，跟某位國文老師不一樣。

陳智源今天上午9點多在臉書發聲，「給網友：不要誤以為我會公開回應甚麼，因為有些話，我只會對學生說。」

丘美珍約1小時後也在臉書發文，「謝謝智源校長的回應。以您溫和的個性來說，您用這樣的語氣回應，心裡是生氣的，我可以感覺到，但是這生氣不完全是因為我寫的公開信。」也理解陳智源不能回應的2個理由。

她首先指出，陳智源身為男性，當然不會是北一女的校友，也透露北一女很久以前的確有男性校友。「我想您不能理解這個學校在我們生命中的羈絆。在這裡求學的3年，重塑了我們的人生觀、世界觀、價值觀，這種力量強到我們在畢業後會有30年重聚、40年重聚、50年重聚。」

丘美珍表示，也因為這樣的羈絆，她很在意母校的校譽和現狀。110年度校友的捐獻達到4496萬元，其中大部份金額是捐助母校光復樓修繕，她也盡了棉薄之力。

她記得陳智源說過，「從來沒有看過哪一個高中，校友的向心力那麼強。」這個學校就是這樣，這幾年陳應該感受到，所以她不止是一般網友，而是顧念母校校譽的校友，往後會繼續參與校友重聚的活動。

再者，丘美珍表示，理解陳智源身為公立學校的校長，能夠影響的對象只有學生，很難影響所有的老師。公立學校的老師不是受雇於校長，所以每個老師帶著自己的價值觀站在講台上影響學生，或是走出校門接受採訪，想說什麼就說什麼，是陳智源鞭長莫及的地方。

丘美珍說，她的孩子在校期間遇到非常棒的老師，讓她們眼界大開，心智飽滿，學會自律，關懷他人。孩子也遇到過上課不知所云，可以花一整堂課談她去國外旅遊，或是出很多功課從來不批改的老師，或是花一整堂課抱怨為什麼那麼多家長學生投訴她。

她提到，這個學校的孩子一向可以靠自己克服逆境，最後還是能考上頂大。所以學校裡收到負評的老師，也可以不用改變，因為沒有任何壓力。

最後，丘美珍直言兩點理由，她充分理解並且體諒，也要陳智源不用再回應任何她的評論，「因為我愛護校譽，跟某位國文老師不一樣，就讓事情到此為止。」

丘美珍是內政部前次長、現任國家住都中心董事長花敬群的妻子，歷任記者、編者、作者、譯者、編劇，現為專欄作家，著有「唐鳳：我所看待的自由與未來」等書。

北一女中教師區桂芝受訪掀波，校友、作家丘美珍昨發布一封「致北一女校長的公開信」，陳智源今在臉書發聲。圖／取自臉書「陳智源」
北一女中教師區桂芝受訪掀波，校友、作家丘美珍昨發布一封「致北一女校長的公開信」，陳智源今在臉書發聲。圖／取自臉書「陳智源」

北一女 區桂芝

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