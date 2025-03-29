快訊

音響喇叭墊材怎麼選？網推「IKEA砧板」意外變神物 網曝原因：超實用

獸醫也看傻！2歲緬因貓尾巴46.99公分 刷新「世界最長貓咪尾巴」紀錄

余答應之後又出事…《甄嬛傳》這妃子被爆賣假包！鐵粉哭：別害下架看不到

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】北一女老師不能代表北一女 校友及家長也不行

聯合報／ 主筆室
北一女中教師區桂芝接受陸媒訪問一事引發熱議，校友、作家丘美珍公布給校長陳智源的公開信，也請區不要再躲在北一女光環下，傳遞「個人意見」。圖／取自丘美珍臉書
北一女中教師區桂芝接受陸媒訪問一事引發熱議，校友、作家丘美珍公布給校長陳智源的公開信，也請區不要再躲在北一女光環下，傳遞「個人意見」。圖／取自丘美珍臉書

北一女教師區桂芝接受大陸央視訪問，不只引來檢舉及調查，危及其工作權，對她舖天蓋地的人格追殺也已展開。有人以「北一女校友及家長」的身分對校長發出公開信，要求區不要躲在北一女光環下，傳遞個人意見。

先不說新聞記者在訪問時標示受訪者的頭銜，是新聞採訪的ABC，每個記者在上採訪寫作第一堂課就會學到的基本功，但上述這封公開信在立論邏輯上就有最基本的謬誤，一是區從未說她代表北一女，如果外界認為區是代表北一女，是自己認知有誤。其次，如果用了北一女老師的身分，就是躲在「光環」下，試問：這位所謂的校友及家長，是不是也在利用這個光環？否則，她的意見不也和千千萬萬的人一樣，只是個人意見？

其實，這位所謂的「北一女校友及家長」，用此身分發聲，難道不是因為這個身分的光環比較好用嗎？為什麼不用民進黨政府「前內政部長、現任國家住都中心董事長花敬群夫人」的身分？自己選擇性隱藏身分，卻質疑他人的公開職業，又是什麼居心？

進一步說，不管區桂芝是不是有心利用北一女老師的身分來擴大影響力，她的確不能代表北一女，同樣的，一位或少數北一女校友及家長的言論，也不能代表學校。每個人都只代表他（她）個人，而每個人都該有自己獨立思考及判斷的能力。學校是學校，你是你。

是的，北一女是明星學校，所有北一女畢業生都與有榮焉。但真正的知識分子是站在當權者的對立面，為弱勢發聲，不是配合國家機器打壓個人言論自由。如果只因區桂芝被約談了，學校就急著畫清界線，還好意思說是教育機構？

曾在老蔣時代力抗威權的台大校長傅斯年，在1949年「四六事件」軍警要進校園逮捕學生時，傅斯年說「凡是在台大任教和服務的教職員，每個人都思想純正沒有左傾思想，我一個人進行保證，有問題發生，我願意負全部責任。」傅也說：「自由主義的方法，絕不能毫無憑據指人為共產黨，亦絕不能不重視在法律內的學術自由。」

什麼是知識分子的風骨，這才是。76年後的今天，現在的台灣還在抓捕思想犯，不覺得可悲又可恥嗎？

北一女 區桂芝 言論自由

延伸閱讀

北一女校友致校長公開信：區桂芝綁架校譽、擴大惡意

教長要求教育中立 教團：零成本檢舉 現在老師誰敢講話？

北一女師被抹紅檢舉 蔣萬安表態：堅定捍衛言論自由

考上「夢想的北一女」 基隆女高中生通勤1周放棄：無法撐3年

相關新聞

校友公開信點名回應區桂芝發言 北一女校長今首發聲

北一女中教師區桂芝受訪掀波，校友、作家丘美珍昨發布一封「致北一女校長的公開信」，盼校長陳智源發聲明區的意見不代表北一女所...

【重磅快評】北一女老師不能代表北一女 校友及家長也不行

北一女教師區桂芝接受大陸央視訪問，不只引來檢舉及調查，危及其工作權，對她舖天蓋地的人格追殺也已展開。有人以「北一女校友及...

陸配小微、恩綺總統府「無聲抗議」 還沒離台...移民署天天關心

陸配「小微」、「恩綺」因鼓吹武統言論，跟「亞亞」劉振亞一樣，遭移民署廢止在台依親居留和長期居留許可，被要求3月31日前須...

亞亞案 羅世宏：國安固然重要 但不應犧牲人權法治

事實查核中心董事長羅世宏近期對「亞亞案」在臉書發表看法，他指出，相關貼文讓他惹禍上身，甚至被扣上「紅色教授」帽子，有必要...

北一女校友致校長公開信：區桂芝綁架校譽、擴大惡意

北一女中教師區桂芝接受陸媒訪問一事引發熱議，校友、作家丘美珍公布給校長陳智源的公開信，盼他發聲明區的意見不代表北一女所有...

陸配小微、恩綺遭限期離境 總統府前陳情拉布條

陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，分別遭移民署廢止依親居留和長期居留許可，並限期31日前離境。兩人28日在台籍先生陪同下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。