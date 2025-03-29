聽新聞
0:00 / 0:00
陸配小微、恩綺總統府「無聲抗議」 還沒離台...移民署天天關心
陸配「小微」、「恩綺」因鼓吹武統言論，跟「亞亞」劉振亞一樣，遭移民署廢止在台依親居留和長期居留許可，被要求3月31日前須離境，異於「亞亞」大動作開記者會自清，「小微」、「恩綺」昨天下午在丈夫的陪同下，一行4人低調至總統府前抗議，除了遞交陳情書，還拉起白布條寫上紅字「還我母親權」。
據了解，「小微」、「恩綺」事前並未有任何宣傳和告知要到總統府前抗議，昨天中午1點半左右突然現身，憲兵見狀上前關心了解，得知4人是陸配「小微」、「恩綺」本人還有他們的丈夫後，通知轄區中正一警方到場。
憲兵幫忙轉交陳情書，原本「小微」一夥4人要在重慶南路、貴陽街口，也就是北一女對面人行道拉白布條抗議，但在警方溝通和引導之下，願意改到150公尺外的凱道、懷寧街口。
「小微」和「恩綺」2人頭綁「人權被禁止」圖樣的頭巾，一夥4人手拉著「還我母親權」的白布條，面向凱道抗議，從昨天下午2點一直站到2點40分，約40分鐘，期間並未有任何喊口號和發表聲明，堪稱「無聲抗議」；而路過的民眾多瞥頭看一眼，無人朝她們叫囂或發生衝突。
據透露，陳情書內容大多是溫情喊話，包括「請給我們尊嚴」、「讓我們能和孩子同在」。移民署目前每天關心2人狀況，若超過31日仍未出境，就會依法強制出境。
據相關人員透露，10天限期離境是被處分人的自主時間，也就是在31日晚上11時59分前，移民署只能聯繫「小微」、「恩綺」，詢問「是否準備好機票要出境」等進度，無權干涉其他；疑因受「亞亞」到期自動出境影響，「小微」、「恩綺」的態度轉趨低調，他推估，2人也會在期限之前、壓線出境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言