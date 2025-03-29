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陸配小微、恩綺總統府「無聲抗議」 還沒離台...移民署天天關心

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
「小微」和「恩綺」頭綁「人權被禁止」的頭巾，和丈夫一夥4人手拉著「還我母親權」的白布條，朝著凱道無聲抗議，長達40分鐘。記者翁至成／翻攝
「小微」和「恩綺」頭綁「人權被禁止」的頭巾，和丈夫一夥4人手拉著「還我母親權」的白布條，朝著凱道無聲抗議，長達40分鐘。記者翁至成／翻攝

陸配「小微」、「恩綺」因鼓吹武統言論，跟「亞亞」劉振亞一樣，遭移民署廢止在台依親居留和長期居留許可，被要求3月31日前須離境，異於「亞亞」大動作開記者會自清，「小微」、「恩綺」昨天下午在丈夫的陪同下，一行4人低調至總統府前抗議，除了遞交陳情書，還拉起白布條寫上紅字「還我母親權」。

據了解，「小微」、「恩綺」事前並未有任何宣傳和告知要到總統府前抗議，昨天中午1點半左右突然現身，憲兵見狀上前關心了解，得知4人是陸配「小微」、「恩綺」本人還有他們的丈夫後，通知轄區中正一警方到場。

憲兵幫忙轉交陳情書，原本「小微」一夥4人要在重慶南路、貴陽街口，也就是北一女對面人行道拉白布條抗議，但在警方溝通和引導之下，願意改到150公尺外的凱道、懷寧街口。

「小微」和「恩綺」2人頭綁「人權被禁止」圖樣的頭巾，一夥4人手拉著「還我母親權」的白布條，面向凱道抗議，從昨天下午2點一直站到2點40分，約40分鐘，期間並未有任何喊口號和發表聲明，堪稱「無聲抗議」；而路過的民眾多瞥頭看一眼，無人朝她們叫囂或發生衝突。

據透露，陳情書內容大多是溫情喊話，包括「請給我們尊嚴」、「讓我們能和孩子同在」。移民署目前每天關心2人狀況，若超過31日仍未出境，就會依法強制出境。

據相關人員透露，10天限期離境是被處分人的自主時間，也就是在31日晚上11時59分前，移民署只能聯繫「小微」、「恩綺」，詢問「是否準備好機票要出境」等進度，無權干涉其他；疑因受「亞亞」到期自動出境影響，「小微」、「恩綺」的態度轉趨低調，他推估，2人也會在期限之前、壓線出境。

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