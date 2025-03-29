亞亞案 羅世宏：國安固然重要 但不應犧牲人權法治

事實查核中心董事長羅世宏近期對「亞亞案」在臉書發表看法，他指出，相關貼文讓他惹禍上身，甚至被扣上「紅色教授」帽子，有必要透過臉書重申完整論述，包括混淆「鼓吹戰爭」與政治言論，誤用國際人權公約等，國家安全固然重要，但不應以犧牲人權與法治為代價。

陸配劉振亞經營抖音「亞亞在台灣」，因曾聲稱「大陸武力統一台灣，已經不需要其他的理由了呀」，移民署認言論危害國家，廢止依親居留許可、限10天內離境。劉女聲請停止執行，台北高等行政法院21日裁定駁回，她25日離台；先前不服北高行的裁定提抗告，最高行政法院以無重大難以回復損害，駁回她的聲請，全案確定。

羅世宏指出，台北高等行政法院裁定引用「公民與政治權利國際公約」第20條第1項「任何鼓吹戰爭的宣傳應予禁止」作為核心法律依據，以認定申請人劉振亞之言論構成「鼓吹戰爭」，並據以支持內政部撤銷其居留許可並限期出境之處分。然而，此一裁定在法律論理上存在明顯瑕疵。

羅世宏說，法院對劉振亞言論內容的判斷，僅停留於將其支持中國以武力統一台灣的立場，等同於「鼓吹戰爭」，未就其言論是否具備「煽動實質暴力行為」、「製造即時安全威脅」、「具有戰爭動員之功能」等構成要件進行具體分析。

羅世宏表示，聯合國人權事務委員會在其第34號一般性意見中明確指出，任何限制言論自由的法律必須明確、必要、且合比例，尤其對於牽涉國家安全之言論，更應證明其具「直接與即時威脅」。本案所涉之言論雖具爭議性與敏感性，但法院未具體說明，對我國安全如何構成即時危害，僅以抽象認定作結，與國際標準有重大落差。

羅世宏指出，劉振亞的言論縱屬激進，卻主要為政治觀點表達，尚未具備組織、資助、計畫或動員暴力之事實，亦未構成即時、直接的戰爭行為煽動。法院未就言論內容進行嚴謹分析，即將其一律歸為「鼓吹戰爭」，有過度延伸解釋之虞，削弱了政治性言論的憲法保障地位。

羅世宏說，聯合國人權事務委員會於第34號一般性意見中明確指出，即便限制言論自由涉及國家安全，也必須符合「必要性與相稱性原則」，並應證明該言論對國安構成「直接與即時威脅」。本案裁定忽視該解釋，形同僵化套用條文，誤導性地將「公約」用作打壓異議的工具。

羅世宏表示，亞亞案另有忽略比例原則與替代手段，對婚姻移民適用最重懲罰；程序上忽略婚姻與家庭權的法律保護義務；忽視兒童最佳利益與不得任意分離原則，違反「兒童權利公約」；對「新住民母子家庭」處境之制度性漠視等。

羅世宏指出，捍衛國家安全，不應以犧牲人權為代價。本案裁定所傳達的訊號，將對移民家庭、言論自由與司法獨立性產生寒蟬效應，法院本應為基本人權最後防線，卻於本案中採取消極從屬行政機關之姿，對比例原則、兒童權益、家庭團聚與異議言論皆缺乏憲政高度之審查，若將支持特定政治立場即推定為危害國安，並作為驅逐基礎，將使外籍人士陷入「政治表態陷阱」，進一步削弱我國對外所主張之自由民主價值。