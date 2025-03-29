陸配亞亞、區桂芝、鍾明軒言論踩線爭議吵什麼？事件、正反觀點一次看

近期中國議題在台灣社會引發各界討論，包含陸配網紅亞亞（劉振亞）、北一女教師區桂芝以及YouTuber鍾明軒都成為話題人物。

＃區桂芝

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體（日期：2025/3/21～2025/3/27）調查，區桂芝近一週累積10萬多筆聲量，高點出現在3月27日，她日前接受中國官媒央視採訪，批評總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉「不適任」，引發外界議論，單日聲量衝上8.4萬筆。

反對：陸委會主委邱垂正受訪表示，中共政權近年對台施壓，難道不是境外敵對勢力嗎？區桂芝說法有點顛倒是非、混淆視聽，是配合中共黨媒對台統戰，對此表達遺憾。

支持：台北市教育局指出，經校方查證，區桂芝並未於課堂或校園違反「教育中立」，針對區桂芝個人思想，教育局尊重區桂芝專業自主權與言論自由。台北市長蔣萬安受訪說，教育局已經清楚的說明，「就是區老師並沒有違反教育中立，我們的立場就是尊重老師教學的專業自主權，同時也堅定地捍衛言論自由」。

＃鍾明軒

鍾明軒近一週累積3萬多筆聲量，高點出現在3月26日，他最近上Podcast節目《百靈果News》，談到在國際場合自我介紹來自台灣時，發現「沒有人知道Taiwan」，因此他認為為了讓外國人理解，只能自稱「Chinese」，未料該發言引來許多人抨擊，單日聲量衝上1.2萬筆聲量。鍾明軒說，自我介紹時別人不知道他來自哪個地方、哪個城市，因此他會說，「我們講中文、我們有Chinese culture，有很多有名的中華料理」，以此與對方產生聯繫。他認為，這是一種文化上的認同，而非政治議題，並強調，「愛中華文化不應該被視為原罪」。而主持人凱莉（Kylie）指出，「Chinese」這個詞對於外國人來說，通常指的是中國（China），很多人並不會區分「中國」與「中華」的不同。

鍾明軒28日曬出黑底文分享無奈被誤解的心情，更坦言遭到斷章取義，「這世界從來都不太願意好好聽我說話」。

反對：

1.YouTuber阿滴表示，「以我去過這麼多國家的經驗來說，我自我介紹說 I'm from Taiwan, I'm Taiwanese，大概有80%的機率對方會知道台灣、台灣人。剩下的那20%，我在學習當地語言的時候都會特別學一段關於台灣的介紹，如果對方不認識台灣的話可以用他熟悉的語言跟他好好介紹」。

2.律師林智群表示，「很多外國人都知道台灣好不好？什麼叫做外國人不懂Taiwanese無法自我介紹？」

支持：部分網友認為阿滴的經驗過於主觀，有人表示「鍾明軒去的就是索馬利蘭、東帝汶、孟加拉這類地方，本來當地人不認識台灣的比例就會比較高，這也很正常」、「允許他人有不認識台灣的空間，並尊重他人的經驗，我想這才是民主多元的真諦」。對此，阿滴回應，「感謝你友善的提出討論！每個人的旅遊體驗的確都不一樣，我分享的是我個人的經歷，以及更重要的，當遇到不認識台灣的朋友我會怎麼跟他們介紹台灣。」

＃劉振亞

劉振亞近一週累積86萬筆聲量，高點出現在25日。

反對：

1.劉振亞因發表武統言論，被下令自行離境，但她堅持捍衛權利，內政部長劉世芳25日受訪表示，「亞亞這位女士並不是普通媽媽」，大家可以看到從法律戰、輿論戰跟心理戰，可以說是三戰齊發。劉世芳指出，亞亞影片出來後引起非常大的全民爭議，移民署按照相關規定、兩岸人民關係條例，已經做行政處分，希望10天內自行離境，如果沒有就會強制離境，到目前為止沒改變。

2.行政院長卓榮泰25日受訪表示，要求內政部溫柔處理、但拿出堅定態度，他強調，「言論自由是有界線的…不能又要詆毀國家，又要國家保護你」。

支持：

1.中研院院士陳培哲等75位學者提出聯合聲明，指出賴清德就任總統後不斷用民粹主義凝聚支持者向心力，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮，時代的思想審查已降臨台灣上空，並呼籲民進黨政府懸崖勒馬。聯合聲明指出，陸委會宣稱陸配亞亞發表支持武統言論，並據此以行政命令要求離境，濫用行政裁量做法完全違背政府保護人權的民主法治精神。

2.中正大學傳播學系教授羅世宏認為，台北高等行政法院未保護人權，駁回陸配亞亞強制遣返停止執行聲請，遭網民被炎上。羅世宏26日受訪表示，他的立場不會因網路言論而改變，希望內政部公開調查資料，讓大家言論界線有所依據。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年3月21日至2025年3月27日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『劉振亞、鍾明軒、區桂芝』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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