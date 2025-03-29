校園政治攻伐 教團憂寒蟬效應

北一女教師區桂芝遭「抹紅」檢舉，教育部長鄭英耀卻強調台灣教育人員應保持教育中立。教團感嘆，校園成了政治互相攻伐的場所，「誰敢講話？」有校長說，政府用品德探討，甚至上升到國家安全層面，用一把界線的尺讓聲音都停下來，會不會形成寒蟬效應？

全中教理事長史美奐說，採訪內容並非發生在校園或課堂中，不受教育人員的行政中立規範，屬於個別教師的言論自由，教育部若認定不妥、牽涉教育人員的行政中立，就該明確規範教育中立的時間、場域等，「還是教育部認為老師們在家裡講話也要符合行政中立」？

北市教師會政策部主任葉青芪說，新教師法上路後，教師上課的言行舉止都會被檢視，檢舉愈來愈常態，只能愈來愈謹慎，「檢舉容易且沒有成本」，現在檢舉區桂芝附和對岸戰，未來是不是又要檢舉其他教師說台獨？為了特定想法與立場去惡意檢舉，會撕裂教育現場掀起校園風暴。

「區桂芝談話屬於個人言論自由範疇」新北市教育人員產業工會理事長林松宏說，要教師課堂上完全不碰觸政治等敏感話題不可能，教育上應盡力不要凸顯個人的政治立場或傾向，但透其他管道表達想法不宜過度限制，很多大學教授受訪或參加政論節目難道也不可以？

桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕說，區桂芝爭議在於她接受央視採訪，很難保證言論內容沒被誘導和扭曲，涉及國家認同或有爭議的政治言論一旦播出或流傳，難保證學生觀念不會受到影響。