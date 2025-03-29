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蔣萬安、侯友宜、張善政 挺區桂芝言論自由

聯合報／ 地方社會中心／連線報導
台北市長蔣萬安昨出席中山區里長座談受訪。 記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安昨出席中山區里長座談受訪。 記者林麗玉／攝影

北一女教師區桂芝遭檢舉，陸委會、教育部紛紛批判，北北桃三市長卻一致聲援。區桂芝表示，她質疑檢舉人是網軍，感受被國家機器的力量步步相逼，並強調對統獨沒有絕對堅定的信仰，兩岸互相挑釁，政治對立造成百姓苦難的歷史又要重演？「我只要求不要流血，不要再有骨肉分離。」

台北市長蔣萬安昨受訪再表態，區桂芝未違反教育中立，「我們的立場就是尊重老師教學的專業自主權，同時也堅定捍衛言論自由。」新北市長侯友宜表示，無論區桂芝或陸配亞亞事件，政府依法行政，台灣才是真正民主自由、言論開放的國家。桃園市長張善政也說，言論自由是民主社會最可貴的價值，自由表達意見不應該因人或立場而異，大家都應該要捍衛。

陸委會副主委梁文傑質疑區桂芝品德跟對國家忠誠度，建議北市判斷區桂芝是否還適合教書，主委邱垂正稱區的說法顛倒是非、混淆視聽，配合中共黨媒對台統戰；教育部長鄭英耀表示，若違反規定，有相關法令可依法懲戒。

區桂芝說，梁文傑沒有任何法令可處置她，所以語帶威脅施壓她的主管單位北市教育局及北一女，要求開除自己，「請問我是憑著自己努力一關一關考進來，他憑什麼剝奪我的工作權？」

區桂芝反問「檢舉民眾到底是誰，是不是網軍？」一般民眾不會去國教署檢舉。

至於是否擔心教職受影響？她坦言「我很擔心」，卻莫可奈何，如果政府守法就辦不了她，如果政府辦得了就表示不守法，擔心又能奈何？

校長親中言論 桃市府不罰

桃園市會稽國小校長鄭家興在抖音平台發表「我愛你中國」言論，引發關注。桃園市教育局因獲檢舉鄭涉隱匿性平案，近期送校長成績考核會，昨開會決議記申誡二次，但「我愛你中國」風波不在處罰範圍。市府強調，當事人言論屬於言論自由範疇，未列入討論也未議處。鄭家興說，虛心接受，謝謝關心。

北一女 區桂芝 蔣萬安 言論自由

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