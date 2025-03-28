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陸配小微、恩綺遭限期離境 總統府前陳情拉布條

中央社／ 台北28日電
陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論遭限期離境，兩人與家人28日一起到總統府前拉開寫有「還我母親權」的布條陳情。（翻攝照片）中央社
陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論遭限期離境，兩人與家人28日一起到總統府前拉開寫有「還我母親權」的布條陳情。（翻攝照片）中央社

陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，分別遭移民署廢止依親居留和長期居留許可，並限期31日前離境。兩人今天在台籍先生陪同下到總統府前陳情，拉起寫有「還我母親權」布條。

「亞亞在台灣」陸配劉振亞涉武統言論遭移民署廢止依親居留許可、限期離境，已於25日晚間搭機出境。

類似個案的陸配「小微」和「恩綺」也因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署分別廢止依親居留許可和管制5年不得再申請依親居留，及廢止長期居留許可，同時都限期於31日前離境。

「小微」和「恩綺」下午2時許在兩人台籍先生的陪同下，前往中正區總統府陳情拉布條，訴求「還我母親權」，同時將陳情資料遞交給總統府憲兵。

轄區警方、台北市警察局中正第一分局獲報後，立即派員到場處理，考量影響人行道通行問題，柔性勸導兩對夫妻移至附近介壽公園陳情，但全程鮮少發言陳述，直到下午2時40分許才離開現場。

針對「小微」和「恩綺」2人是否已提訴願，移民署截至晚間10時仍未回應。

移民署 總統府 陸配

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