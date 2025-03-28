快訊

曾因瑣事與人起口角…警專學生失控 持美工刀揮砍無辜同學

緬甸規模7.7強震傳1國人失聯 外交部發聲了

龍騰斷橋道路工程土石崩塌！1工人遭活埋 尋獲已成冰冷遺體

葉菊蘭：沒有主權獨立國家 談什麼言論自由

中央社／ 台南28日電

鄭南榕遺孀葉菊蘭今天表示，總統賴清德宣布中國是境外敵對勢力，本就應該是這樣界定，「沒有主權獨立國家，談什麼言論自由」，威權政府是沒有言論自由可言。

葉菊蘭今天在台南市政府「言論自由日」記者會指出，她每年4月7日都會思考一件事，鄭南榕去世這麼多年，這一天也被訂為言論自由日，但台灣人們對鄭南榕百分之百言論自由主張倡議有很多不同論述。

葉菊蘭表示，不分在野、執政、藍綠、統獨碰到問題時，會把鄭南榕主張言論自由拿出來談，但言論自由不是鄭南榕一個人的，還有很多前輩用自由和生命爭取來的。

葉菊蘭說，當她看到不分朝野談言論自由，卻又感慨國軍、空軍不分時辰攔截中國戰機，她慶幸台灣軍隊保護這塊土地的安全，也想到中國為什麼每天以武力威脅生命安全現狀。

她表示，「如果沒有主權獨立國家，是不能享有言論自由的」；賴總統宣布中國是境外敵對勢力，本就應該這樣界定，全世界有哪一個國家以戰機頻繁騷擾威脅，漁船也越界，但台灣竟沒有聲音，還有人為中國講話代言，這是人民不能容忍。

葉菊蘭說，當別人犧牲生命及血淚換來安全言論自由，卻有人倡議中國武力侵略台灣，甚至發動法律戰、心理戰和輿論戰，享受言論自由又鼓勵中國侵犯言論自由。

她表示，沒有主權獨立國家，談什麼言論自由，威權政府是沒有言論自由可言的，台灣走入完全民主化，大家要珍惜，以戰爭暴力威脅破壞卻是很容易。

葉菊蘭 言論自由日 鄭南榕

延伸閱讀

紀念鄭南榕追求言論自由 南市「自由造音」回顧歌曲被查禁時代

實際行動捍衛 台南「言論自由日」活動4月1日登場

影／鄭南榕真正主張！遺孀葉菊蘭：台灣沒有主權獨立談什麼言論自由

即時短評／蔣萬安表態捍衛言論自由 藍營諸侯都該挺身而出

相關新聞

桃園會稽國小校長喊「我愛你中國」 市府認定屬言論自由

桃園市會稽國小校長鄭家興日前遭控包庇校內性平案件，又因發表「我愛你中國」言論引發議論。市府教育局校長成績考核會今認定他違...

影／區桂芝：人民福祉應高過意識形態

陸委會主委邱垂正今天表示，區桂芝迎合中共黨媒對台統戰，引發國人很多的不認同，很多政府單位都收到很多檢舉函，她適不適任，這...

區桂芝遭約談 張善政表態捍衛言論自由

北一女中教師區桂芝接受大陸央視訪問，批評賴清德總統將大陸定義為「境外敵對勢力」，被民眾檢舉有不當政治性言論而遭調查；言論...

「我愛你中國」風波議處結果出爐 校長出面回應了

桃園市會稽國小校長鄭家興在抖音發表「我愛你中國」、「兩岸一家親」等文字，被檢舉言論涉及統戰思想，恐對學生有不當影響，但市...

「對統獨沒有絕對信仰 」區桂芝反指賴清德給對岸題材利用

北一女中教師區桂芝受訪遭檢舉，陸委會直指她顛倒是非。區桂芝今下課後受訪談到，對統獨沒有絕對堅定的信仰，小老百姓沒辦法干涉...

教長鄭英耀提應保持教育中立 教團：老師可避談但不宜過度限制

北一女教師區桂芝被「抹紅」檢舉，教育部長鄭英耀今再強調台灣教育人員應保持教育中立。教育團體認為，老師可在課堂上避免討論敏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。