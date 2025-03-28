「對統獨沒有絕對信仰 」區桂芝反指賴清德給對岸題材利用

北一女中教師區桂芝受訪遭檢舉，陸委會直指她顛倒是非。區桂芝今下課後受訪談到，對統獨沒有絕對堅定的信仰，小老百姓沒辦法干涉政治人物的鬥爭，也反指賴清德總統如果沒有提出「境外敵對勢力」，別人也沒有題材可以利用。

陸委會主委邱垂正指出，區的說法有一點顛倒是非、混淆視聽，配合中共黨媒對台統戰。區桂芝說，不曉得他說的顛倒是非是什麼。現在到底是他們打壓我們先，還是我們有什麼言論或舉動引起別人反彈？這幾年這種狀況太多了，已經變成雞生蛋、蛋生雞的問題，到底是哪一個是因、哪一個是果，她認為已經分不清，「顛倒是非是由誰來決定？」

區桂芝表示，她的受訪言論變成媒體追逐的焦點，這些都是過度誇張的結果；如果變成對外統戰的工具，那到底是誰給對岸題材呢？如果我們沒有提出「境外敵對勢力」，別人也沒有題材可以利用。

她說，我們政府如此激化兩岸的狀況，請問對和平有幫助嗎？小老百姓希望的就是和平、家人團聚，如此而已，都變得非常奢侈而不可得。雖然沒有禁止，可是現在政府的舉措讓我們感受到風聲鶴唳，好像狀況隨時會改變，什麼時候會擦槍走火不知道，因為雙方都不斷地在挑釁對方。政治上的對立造成老百姓的苦難，歷史已經發生過了，現在是要歷史再重演？

「我對統獨沒有絕對堅定的信仰」，區桂芝直言，小老百姓沒辦法干涉到上層政治人物之間的鬥爭，只要求生活安居樂業，不管是要統、要獨，可不可以顧慮我們？人民福祉是不是該為先？政治人物只講意識形態的鬥爭，可是小老百姓該怎麼辦？

她認為，台灣本來的主軸、主體文化就是中華文化，這也就是她為什麼認為台灣人就是中國人。現在台灣人不願意承認自己是中國人，就是受到意識煽動的原因，如果大家堅持不要做中國人，她也沒有意見。可是國家走向哪邊，「我只要求不要流血，不要再有骨肉分離。」

區桂芝指出，北市教育局說她通過檢查，市長蔣萬安也說他支持言論自由，現在所謂的民眾檢舉，到底是誰？是不是網軍扮演？一般民眾的檢舉通常就是教育局、學校，不會去到國教署。

至於是否擔心教職受影響？她坦言「我很擔心」，也知道她的擔心莫可奈何，如果政府能夠守法就辦不了她，因為她沒有違法，如果政府辦得了，表示他們不守法，那她擔心又能奈何？